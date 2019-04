Vers une légalisation du MMA en France ?

La ministre des Sports Roxana Maracineanu s'est déclarée favorable à une reconnaissance du MMA, un art martial encore décrié en France.

La ministre, invitée sur le plateau de RMC ce matin, a donné de l'espoir aux amateurs de plus en plus nombreux de «Mixed Martial Arts» ou Arts martiaux mixtes en français. Ce sport extrême, mélangeant différents sports de combat, n'est pas encore reconnu en France. Sans fédération, les compétitions sont interdites et seuls les entrainements sont autorisés.

«On a envie de réglementer pour pouvoir avoir un œil sur cette discipline», a avancé Roxana Maracineanu. Face au risque «que des éducateurs interviennent sans diplômes» ou que la pratique soit enseigné par «des personnes pas très bien intentionnées», la ministre a déploré l'absence de cadre légal entourant la pratique.

Deux conditions pour une fédération

Néanmoins, d'après le discours tenu par la ministre, plusieurs conditions sont encore nécessaires au déploiement de ce sport. D'abord, le MMA souffre d'une mauvaise image, en raison de la violence de la discipline. Coups de poing, coups de genoux, coups de coude : presque tous les coups sont permis, y compris quand l'adversaire se trouve au sol.

Thierry Braillard, secrétaire d'Etat aux sports de 2014 à 2017 avait même qualifié la pratique, à l'époque de son mandat, d'«atteinte à la dignité humaine».

Une image violente, renforcée par la cage tout en grillage où se déroule les combats. «Il y a surement un aménagement à faire pour ce ne soit plus une cage qui retienne les combattants sur le ring comme des animaux», a-t-elle déclaré.

Deuxième condition avancée par la ministre : «La compétition au niveau national pourra être légalisée si des fédérations se proposent (pour accueillir la branche MMA), et si le mariage se fait bien entre les disciplines en question».

Roxana Maracineanu espère ainsi trouver un «mariage raisonnable entre toutes les disciplines» pour pouvoir sortir de l'ombre ce sport de combat, pratiqué par près de 30 000 adeptes dans l'Hexagone.