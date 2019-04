Gilets jaunes : à qui seront reversés les 150.000 euros récoltés par Eric Drouet ?

Moins de trois mois après son lancement par Eric Drouet, leader informel des gilets jaunes, la cagnotte PayPal en faveur des blessés des manifestations s'est dimanche dernier, avec 150.405 euros au compteur (sur un objectif d'un million). Mais comment va être utilisée cette somme ?

Début mars, ciblé par des accusations de détournement, Eric Drouet avait assuré, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, que lui, directement, ne toucherait pas un centime de la cagnotte. L'argent sera «donné à un notaire ou un huissier, une personne de droit, pas une association». Et «si des associations veulent ensuite contacter ce notaire ou cet huissier, il aura pour consigne de donner des sommes sous présentation d'une facture».

Dans une nouvelle séquence publiée lundi, depuis supprimée mais expliquée par Le Parisien, la figure de proue du mouvement en dit davantage. «L’huissier est trouvé. J’ai deux associations en attente. J’attends de voir laquelle a le meilleur projet. [...] Ensuite, la cagnotte sera entièrement versée de cet huissier à cette association. On a le choix entre un collectif de blessés ou une association un petit peu en dehors des Gilets, mais qui s’occupe de blessés en général.»

Tout comme celle lancée pour le gilet jaune boxeur Christophe Dettinger, finalement supprimée par Leetchi en janvier, la cagnotte d'Eric Drouet avait rapidement atteint une petite fortune. Cinq jours après son lancement, elle comptait déjà 122.000 euros, soit près de 80 % de son total actuel. Rien que le premier jour de la levée de fonds, plus du tiers avait même été récolté.

LES DONATEURS ENTRE REMERCIEMENTS ET MISES EN GARDE

Depuis trois mois, plus de 8.000 personnes ont versé de l'argent en soutien aux blessés. Dans les commentaires sur la page de la cagnotte, ce sont les remerciements et les «bon rétablissement» qui priment. Comme Nicole, une «retraitée» a fait don de 150 euros : «Je suis une retraitée ne pouvant malheureusement me déplacer pour raison de santé, je tiens quand même à remercier les gilets jaunes, car je vais avoir une somme versée par ma caisse de retraite et grâce aux manifestations.» Ou Stéphane, un salarié ayant «la chance d'être dans une entreprise qui a versé une prime 'Macron', qu'on ferait mieux d'appeler prime 'gilets jaunes'», et qui en a donc reversé la moitié (150 euros) à «ceux qui ont 'payé' de leur santé».

Certains donateurs, parmi les dizaines de messages de soutien, s'interrogent aussi sur la destination exacte de la cagnotte («Comment les fonds seront-ils distribués [aux victimes] ? Suivant la gravité des blessures ?»). D'autres encore tiennent à mettre en garde Eric Drouet : un anonyme qui «espère que cette cagnotte sera judicieusement remise aux différents blessés, car au moindre problème, réseaux sociaux et médias s'emporteront contre les gilets jaunes», ou un autre, qui intime à l'organisateur de la cagnotte de «distribuer correctement toute cette solidarité, sinon il va [lui] arriver malheur». Affaire à suivre.