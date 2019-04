Un Français sur trois partira en vacances à Pâques

En quête d'ailleurs. Nombreux sont les Français qui, cette année, vont profiter des vacances de printemps – qui démarrent le samedi 6 avril pour la zone A – pour partir à l'étranger.

Si la majorité des vacanciers vont rester dans l'Hexagone pour voir des amis ou des grands-parents, près de trois sur dix (30 %) ont ainsi prévu de faire leurs valises ce mois-ci, soit le taux le plus important depuis huit ans, selon le baromètre Mondial Assistance/OpinionWay, révélé hier par RTL. Les années précédentes, ils étaient à peine un quart à sortir des frontières du pays.

Et, preuve de leur envie de changer d'air, c'est en priorité dans les grandes capitales ensoleillées du sud de l'Europe que les Français partiront, à l'image de Lisbonne, Madrid ou Naples. Une semaine d'entracte à laquelle ils consacreront un budget de 933 euros en moyenne – un chiffre stable comparé à ceux des dernières années.

La chasse aux œufs au rendez-vous

A noter que de plus en plus de vacanciers optent pour des solutions «collaboratives» pour leurs vacances. Un tiers des Français vont en effet privilégier, lors de cette édition 2019, l'auto-partage de voitures ou la location de logement entre particuliers, tant par souci d'économie que de pratique et d'écologie.

Concernant le seul week-end de Pâques, deux personnes interrogées sur trois prévoient de le passer en famille, la moitié des parents prévoyant d'ailleurs d'organiser une traditionnelle chasse aux œufs avec les bambins.