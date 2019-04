Vidéo : indignation après une agression transphobe place de la République à Paris

SOS Homophobie relayait ce mardi sur son compte Twitter une vidéo montrant l'agression verbale et physique dont a été victime une personne transgenre. Les faits sont survenus à la sortie d'une station de métro place de la République à Paris dimanche 31 mars, à l'occasion d'une manifestation réclamant le départ d'Abdelaziz Bouteflika.

Les images, massivement partagées sur les réseaux sociaux, montrent plusieurs individus s'en prendre à une personne trans d'après l'association de défense des minorités sexuelles.

Agression verbale et physique #transphobe place de la République à Paris. Effet de meute insupportable contre cette personne. Nous adressons tout notre soutien à la victime. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. Cc: @Lyes_Alouane pic.twitter.com/Kz1aCPvcuk — SOS homophobie (@SOShomophobie) 2 avril 2019

La scène, choquante, commence d'abord par des invectives et des provocations de la part d'un petit groupe d'hommes. L'un d'entre eux passe même sa main dans les cheveux de la victime, comme pour mieux l'humilier. Malmenée, la personne transgenre ne cède pas aux intimidations et semble avoir, selon la vidéo, un échange verbal tendu avec son agresseur. La situation s'envenime, une jeune fille et un homme tentent tant bien que mal de l'apaiser, en vain.

Anne Hidalgo réagit

Face à la pression exercée sur elle par l'effet de groupe, la personne trans se dirige alors vers son agresseur. S'en suit entre les deux un échange de coups de poing qui prend fin grâce à l'intervention des agents de sécurité RATP.

La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations Marlène Schiappa et Anne Hidalgo ont réagi à la diffusion de la vidéo. «Indignée par cette agression transphobe, que je condamne avec la plus grande fermeté. Je tiens à assurer la victime de tout mon soutien. Les coupables de cet acte intolérable doivent être identifiés et poursuivis», a tweeté la maire de Paris.

Elles agressent et tuent. https://t.co/vbSL2h6kIH — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 2 avril 2019

Indignée par cette agression transphobe, que je condamne avec la plus grande fermeté. Je tiens à assurer la victime de tout mon soutien. Les coupables de cet acte intolérable doivent être identifiés et poursuivis. https://t.co/w2gdNeiwaG — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 2 avril 2019

«Très choquée par cette agression #transphobe place de la République, j’apporte tout mon soutien à la victime. J’ai signalé les faits au commissariat de police de #Paris10 : les agresseurs doivent être poursuivis», a écrit de son côté Alexandra Cordebard, maire du 10e arrondissement de Paris.