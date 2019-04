L'Elysée vu du ciel comme jamais grâce à des drones

Des images à couper le souffle. Le palais de l'Elysée, siège de la présidence de la République, se dévoile comme jamais grâce aux drones de l'Agence France-Presse (AFP).

Il aura fallu des mois d'attente pour obtenir les autorisations nécessaires et trois jours de tournage, réalisé entre l’aube et le crépuscule, du 11 au 13 mars dernier.

Ce film, littéralement époustouflant, a pu être réalisé notamment grâce à Éric Feferberg, photographe de l'AFP, qui a pu prendre le palais sous toutes les coutures, le temps d'un voyage à l'étranger du président Emmanuel Macron.

Les images permettent ainsi de découvrir sous un angle inédit non seulement le majestueux hôtel principal, mais aussi la cour d’honneur ou encore les jardins, l’entrée de la rue du Faubourg-Saint-Honoré et celle de la grille du Coq.

Images inédites





Le Palais de l'Elysée, comme vous ne l'avez jamais vu : l'AFP vous fait découvrir en exclusivité la résidence présidentielle et ses jardins, filmés à l'aide d'un drone #AFP



@FEFERBERG @LudovicVickers et @SChtayti pic.twitter.com/QWLSdOLV5M — Agence France-Presse (@afpfr) 3 avril 2019

Des conditions météo difficiles

L'occasion, également, d'apercevoir quelques monuments emblématiques, et voisins de l'Elysée, que sont la tour Eiffel, le Grand Palais, les Invalides ou la tour Montparnasse.

L’idée de filmer le palais avec un drone a été lancée en novembre 2018, précise Le Figaro.

Après des mois de procédures administratives, et une fois obtenu l’accord du service de communication de la Présidence, le tournage a finalement pu débuter à la fin de l’hiver.

«Malgré des conditions météorologiques capricieuses, avec alternance de soleil et d’averses et surtout un vent fort avec des rafales à 70 km/h, nous avons terminé le tournage en trois jours», explique Éric Feferberg, cité par le Figaro qui rappelle que l’AFP avait déjà réalisé un survol de la capitale en drone, offrant là encore des images sublimes et oniriques de la capitale.