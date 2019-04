Hérault : ils cambriolent un escape-game et repartent avec un faux coffre-fort

Un cambriolage qui tourne au sketch. Dans la nuit de dimanche à lundi, des voleurs, visiblement peu informés du lieu dans lequel ils se trouvaient, ont dérobé un faux coffre-fort dans un escape-game de Lattes (Hérault).

Les trois cambrioleurs ont forcé l’entrée avant de se retrouver dans l’une des salles où les joueurs doivent normalement résoudre des énigmes.

Comme le montrent les images de vidéosurveillance dévoilées par Midi Libre, deux voleurs tentent d’abord d’ouvrir une armoire avant de s’apercevoir qu’un coffre, probablement l’objet de leurs recherches, est posé sur le meuble. Sans se poser de questions, ils s’en emparent, ainsi qu’un écran, et repartent.

Un butin factice

Ce n’est qu’une fois chez eux que les voleurs ont dû découvrir leur piteux butin : des faux billets de 100 francs, de la farine en guise de cocaïne et une arme factice.

S'ils n'ont pas dû rire, leur méprise suscite l’amusement de Victor Barrère, le gérant de l’escape-game : «Le plus drôle c’est que le temps d’ouvrir le coffre, on devait être le 1er avril !». Le gérant a tout de même porté plainte et une enquête a été ouverte par la police.