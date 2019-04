Un nouveau centre d'accueil et d'examen des situations des migrants bientôt ouvert à Paris

Des actions concrètes. Alors que les associations de terrain et les élus locaux parisiens exhortent depuis des semaines l’Etat à agir pour héberger les migrants présents dans le nord-est de la capitale, la préfecture de la région Ile-de-France a annoncé ce mardi soir qu’elle allait ouvrir un deuxième centre d’accueil et d’examen des situations (CAES).

Là, ils pourront trouver une mise à l'abri temporaire mais surtout organiser leurs premiers rendez-vous nécessaires au dépôt officiel de leur demande d’asile, avant d’envisager obtenir un lieu d’habitation pérenne.

Aujourd’hui, il n’existe qu’un seul centre de ce type à Paris (dans le 18e), et quatre autres en Ile-de-France, d’une capacité totale de 750 places. Face à la demande – entre 900 et 1.800 migrants dormiraient à la rue chaque nuit à Paris selon les associations – ces structures sont souvent dépassées et ne peuvent accueillir tout le monde.

Pourtant, ces CAES sont indispensables à l'accueil digne de cette population exilée, puisque c'est le seul lieu où – comme le rappelle la préfecture – elle pourra «bénéficier d’une prise en charge sociale, sanitaire et administrative durant une dizaine de jours en moyenne», et ce, «avant d’être orientées vers d'autres centres d’hébergements de l’Île-de-France».

UN SITE QUI RESTE À TROUVER

Pour l'instant, aucune adresse n'a été choisie et la préfecture de région a même sollicité Anne Hidalgo, la maire de Paris, «afin qu’elle propose un site permettant d’accueillir les demandeurs d’asile». L'élue socialiste est d'ailleurs attendue sur le terrain mercredi matin, au côté de Laurent Russier, le maire de Saint-Denis (93), où ils avaient prévu tous deux de «dénoncer le traitement réservé par l'Etat aux migrants». L'occasion peut-être de proposer le site qui pourrait être mis à disposition de la préfecture ?

«Bien sûr, ces situations de rue ne sont satisfaisantes pour personne et nous travaillons au quotidien avec l’ensemble des partenaires, villes et associations, pour trouver des solutions. Avec une augmentation de plus de 45 % des demandeurs d’asile en Île-de-France, il serait illusoire de croire qu’il existe une seule solution à ces arrivées continues de migrants, aux situations toutes plus complexes les unes que les autres», s'est ainsi exprimé Michel Cadot, le préfet de Paris et d'Ile-de-France.

deux accueils de jour

Par ailleurs, la préfecture a déjà annoncé qu'elle allait «redéployer les deux accueils de jour ouverts dans Paris», afin d'offrir de nouveaux services facilitant l’insertion des réfugiés. Regroupés en un même lieu, les dispositifs publics de l’Etat seront ainsi mis à la disposition des demandeurs d'asile.

Dans ces lieux ouverts pour eux, ils pourront prendre connaissance de leurs droits et devoirs, apprendre le français encadrés par des associations, être aidés dans la recherche d'un emploi et de formations et être accompagnés dans leurs démarches.

La tension monte chez les migrants

Une annonce qui intervient quelques jours après que des rixes ont éclaté entre différentes communautés de migrants, qui se sont violemment affrontées ce week-end à Paris. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été blessés – dont un grièvement – entraînant l'intervention de la police qui a interpellé dix-sept personnes ce week-end.

«Cette réalité nous oblige à adapter le dispositif en permanence. C’est parce que nous sommes au plus près de la réalité que nous avons décidé [...] d'augmenter les places en CAES en ouvrant un deuxième centre à Paris. Je sais la maire de Paris sensible à ces questions et je ne doute pas qu’elle puisse nous proposer un lieu permettant d’accueillir les demandeurs d’asile», a ainsi conclu Michel Cadot.