Seize statues retirées de la flèche de Notre-Dame pour être restaurées

Elles vont «voler» dans le ciel de la capitale. Seize statues (les quatre évangélistes et les douze apôtres) vont être retirées de la flèche de la cathédrale Notre-Dame ce jeudi 11 avril 2019.

Parmi elles, figurent notamment Viollet-le-Duc. L'architecte, qui a dirigé la grande restauration de l'édifice de 1844 à 1864, s'est en effet représenté sous les traits de de Saint-Thomas. Pour l’occasion, une grue va être disposée toute la journée rue du Cloître-Notre-Dame, afin de charger ces lourdes sculptures de 3 m de haut sur un camion.

Elles seront ensuite restaurées dans un atelier de Périgueux (Nouvelle-Aquitaine), avant de revenir à Paris et d’être exposées au public dans la cathédrale à partir de la rentrée prochaine.

Leur couleur, aujourd'hui vert-de-gris, liée à la corrosion du cuivre, pourrait être modifiée pour reprendre sa teinte bronze d'origine. Idem pour la flèche elle-même, dont le plomb qui la recouvre était moins foncé qu'aujourd'hui. Ce sera aux experts, notamment des Monuments historiques, de décider.

Cette action s’inscrit plus largement dans la rénovation de la flèche de Notre-Dame, en vue notamment d'en refaire l'étanchéité. Des travaux importants qui nécessitent un énorme échaffaudage, puisque la structure culmine à 100 m de haut, et inédits depuis les années 1930. Estimés à six millions d’euros, ils devraient être achevés en 2022.