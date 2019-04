Les grands-parents dépensent 1 650 euros par an pour leurs petits-enfants

Papi et mamie mettent la main au porte-monnaie. Les grands-parents consacrent en moyenne 1 650 euros par an pour leurs petits-enfants, révèle aujourd'hui une étude de l’Observatoire Leclerc des nouvelles consommations.

Les deux tiers d’entre eux apportent leur aide financière dès la naissance de leurs descendants. Le soutien est ensuite occasionnel pour plus de la moitié, et régulier pour un quart. Ils sont plus de trois sur dix à estimer que, sans cette ressource complémentaire, leurs enfants auraient de la difficulté à se sortir des dépenses engendrées par l’arrivée du bébé.

Alimentation, cadeaux, vêtements, argent de poche… Les occasions sont nombreuses pour les grands-parents de s’impliquer financièrement pour leurs petits-enfants. Dans le lot, les loisirs occupent une place très importante dans les dépenses, avec en moyenne un budget de 700 euros par an pour les vacances.

Mais l’investissement des aînés ne s’arrête pas au porte-monnaie. Ainsi, plus d’un sur deux assurent une garde régulière durant l’année (la semaine ou le week-end), et près de sept sur dix (68 %) sont «mobilisés» pendant tout ou partie des vacances scolaires, pour une durée moyenne de quatre semaines.