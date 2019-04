Les intentions d'embauches en forte hausse en 2019

Le nombre de projets de recrutement est en forte hausse en ce printemps 2019 : d'après les chiffres de Pôle emploi, les employeurs envisagent 2,69 millions de projets d'embauche cette année.

Il s'agit d'une hausse de 14,8% par rapport à l'année dernière, ce qui équivaut à 350.000 projets de recrutement supplémentaires, apprend-on dans l'enquête annuelle sur les «Besoins en main-d'œuvre des entreprises» publiée par Pôle emploi jeudi 11 avril. Jamais, depuis une décennie, les entreprises françaises n'avaient envisagé d'embaucher autant.

Des chiffres encourageants, étant donné que «deux tiers des projets de recrutement correspondent à une hausse de l'activité et non pas à un remplacement de personnel», a expliqué Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi, au Figaro. D'autant plus que les 436.000 entreprises interrogées envisagent de créer des emplois durables, dont 45% de CDI et 20% de CDD de plus de six mois.

Agents d'entretien et serveurs recherchés

Les secteurs les plus concernés sont les services aux particuliers (37%), les services aux entreprises (26%), le commerce (12%) et l'agriculture (9%). Les personnes les plus recherchées par ces employeurs sont les agents d'entretien de locaux, les serveurs et autres personnels de restauration, ainsi que les aides à domicile.

Sauf que, pour la plupart de ces postes, de très nombreuses entreprises (76%) s'attendent à recevoir des candidatures qui ne correspondent pas à ce qu'ils recherchent. Profil inédéquate, manque d'expérience ou de motivation, mauvais relationnel... Les freins à l'embauche sont nombreux.

Pourtant, la majorité finira par trouver chaussure à son pied : «Le plus souvent, le recrutement a lieu, mais il peut prendre plus de temps ou l'employeur peut revoir ses attentes», explique Pôle emploi au Figaro. Ainsi, en 2017, seulement 4,7% des offres d'emploi n'avaient pas trouvé preneur.