Marathon de Paris : les perturbations de circulation à prévoir ce dimanche

Plusieurs grands axes parisiens et autres stations de métro vont être bloqués à la circulation ce dimanche 14 avril, à l'occasion de la 43e édition du marathon de Paris. Lesquels ? Jusqu'à quelle heure ? Le point sur le dispositif de circulation de la préfecture de police de Paris.

Dans la nuit de samedi à dimanche, dès 1h30, les Champs-Elysées (8e) seront piétonnisés, alors que le coup d'envoi de la course doit y être lancé peu après 8h. A cette heure et jusqu'à 17h, un certain nombre de grandes avenues, ainsi que les quais, seront fermés à la circulation. Ces axes seront peu à peu rouverts dans la journée, d'abord dans l'est de Paris et le bois de Vincennes (12e) jusqu'au bois de Boulogne (16e) au plus tard.

Sauf pour les personnes qui souhaitent venir encourager les coureurs, voici les grands axes à éviter dès dimanche matin :



- l'avenue des Champs-Elysées (8e)



- la place Vendôme (1er) et celle de l'Opéra (9e)



- toute la rue de Rivoli jusqu'à la Bastille



- l'avenue Daumesnil (12e)



- le bois de Vincennes (12e)



- rue de Charenton (12e)



- sur les quais de la rive droite et la voie Georges Pompidou



- avenue du président Kennedy (16e)



- avenue de Versailles (16e)



- boulevard Exelmans (16e)



- boulevard Suchet (16e)



- le bois de Boulogne (16e)



- et enfin, place Dauphine jusqu'à l'avenue Foch (16e)

En conséquence, la préfecture de police de Paris a fait savoir qu'elle conseillait aux automobilistes et autres conducteurs de deux-roues de contourner les zones concernées. Et plus particulièrement les «quais rive droite», «l'ouest parisien dont les Champs-Elysées et l'avenue Foch» ainsi que les «1er, 4e et 12e arrondissements». Enfin, une grande partie des bois de Vincennes (12e) et de Boulogne (16e).

Et pour ceux qui auraient besoin de se déplacer malgré tout, la préfecture de police de Paris a mis à leur disposition des itinéraires bis, notamment vers la rive gauche, via les ponts au Change, d'Arcole, Marie et Notre-Dame ou encore via d'autres itinéraires qui conduisent directement au périphérique. Quant au sud de Paris et à la rive gauche en général, ils devraient être complètement épargnés, puisque le parcours du matathon ne doit pas traverser la Seine.

Bon à savoir, le périphérique restera ouvert tout le week-end, sans restriction. Seules certaines bretelles d'accès seront fermées.

De la même façon, si le métro ne sera pas fermé au public, certaines entrées et sorties seront condamnées le temps de la course, à savoir sur la place de l'Etoile pour le RER A, les entrées de l'avenue Georges V et de la rue Bassano pour le métro Georges V (ligne 1) ainsi que toutes les entrées du métro Franklin Roosevelt (lignes 1 & 9, exceptées celle qui donne accès aux Champs-Elysées.