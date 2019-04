Malte : un touriste français passe 5 semaines en prison pour avoir uriné dans la rue

Ce qui devait être quelques jours de détente et de fête avec des amis s'est transformé en véritable cauchemar. Un étudiant de 21 ans, originaire de Vendée, a passé près de quarante jours derrière les barreaux, sur l’île de Malte, entre février et mars.

En sortant de boîte de nuit au petit matin, le jeune homme est pris d’une envie pressante, et décide de se soulager dans un coin de rue. Mauvaise idée, puisque des policiers le repèrent et tentent de l’arrêter. Pris de panique, et par crainte que cet épisode ne lui empêche de rentrer à temps pour monter dans son avion, comme il l’a expliqué dans plusieurs médias, il tente alors de s’enfuir en courant.

doigt cassé pour un policier

Les agents le rattrapent et, dans la mêlée, l’un d’eux se casse le doigt. L’étudiant est alors arrêté pour injures, offense et résistance à un représentant de la force publique. Il est immédiatement écroué. Il restera en détention provisoire durant plusieurs semaines, avant d’obtenir une libération conditionnelle, avec interdiction de quitter l’île.

Durant son procès, qui s’est tenu le jeudi 11 avril, il a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 4.000 euros d’amende.