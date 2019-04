Grand débat : Emmanuel Macron reporte son allocution en raison de l'incendie à Notre-Dame de Paris

Attendu au tournant après six mois de grand débat national, Emmanuel Macron a finalement reporté son allocution aux Français prévue ce lundi soir, après l'incendie qui s'est déclaré dans la cathédrale de Notre-Dame-de-Paris. Il devrait parler dans les prochains jours.

A un mois et demi des élections européennes, son intervention sera scrutée bien au-delà des frontières françaises. D'autant que selon l'Elysée, «des changements en profondeur vont être lancés» dans les prochains jours. A noter qu'Emmanuel Macron doit annoncer d'autres mesures et détailler celles annoncées lundi soir, à l'occasion d'une conférence de presse prévue mercredi.

Entre annonces à effets immédiats et lancement de chantiers sur le long terme, voici ce que pourrait dévoiler le chef de l'Etat à ses concitoyens dans son allocution télévisée.

Une baisse de l'impôt sur le revenu

Elle pourrait être marquée par l'apparition de nouvelles tranches (5% et 10% ?) afin de rendre l'impôt plus progressif. Actuellement la première tranche se situe à 14%.

Réindexer les retraites sur l'inflation

88% des Français y sont favorables. L'augmentation des pensions de retraite est en ce moment limitée à 0,3% alors que l'inflation était de 1,8% en 2018 et devrait atteindre les 1,3% en 2019.

Durcissement de l'IFI plutôt qu'un retour de l'ISF

Alors que l'exécutif a écarté d'un revers de main le rétablissement de l'ISF (Impôt sur la fortune), l'idée, pour davantage de justice sociale, serait de durcir l'ISI (Impôt sur la fortune immobilière) qui l'a remplacé.

Venir en aide aux familles monoparentales

Cette mesure est dans les cartons depuis longtemps. En cas de non-versement du père, l'Etat pourrait dorénavant se porter garant des pensions alimentaires et venir ainsi en aide aux mères isolées.

La création d'une banque européenne pour le climat

Emmanuel Macron reprendra-t-il à son compte l'idée formulée le climatologue Jean Jouzel et l'économiste Pierre Larrouturou ? Ce projet de fonds commun européen doit permettre aux Etats de financer leur transition écologique.

Et aussi...

Parmi le reste des potentielles annonces, on peut évoquer pêle-mêle une baisse ciblée de la TVA, l'introduction d'une dose de proportionnelle, la prise en compte du vote blanc, la diminution du nombre de parlementaires, la suppression des avantages des anciens Présidents, la suppression de l'Ena au profit d'un établissement plus ouvert ou encore le remplacement des conseillers départementaux et régionaux par des conseillers territoriaux.