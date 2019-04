Incendie de Notre-Dame de Paris : pourquoi aucun canadair n'a-t-il été utilisé ?

Face aux images de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris en flammes, la question d'une intervention de canadairs est passé dans beaucoup d'esprits. Mais ce scénario n'est pas si simple que cela.

Le président américain, Donald Trump, a lui-même évoqué cette idée dans un tweet, en voyant le bâtiment en feu.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 avril 2019