Notre-Dame de Paris : où et comment donner pour participer à sa reconstruction ?

Le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris a été maîtrisé, mais l'émotion est encore vive. Des grandes fortunes et des entreprises ont annoncé s'associer à la reconstruction de ce joyau du patrimoine français. Plusieurs cagnottes sont d'ores et déjà disponibles pour recueillir des dons du monde entier.

Lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'«une souscription nationale» afin que tout le monde puisse participer. Les contours d'une telle initiative devaient être précisés prochainement.

La Fondation du patrimoine (organisme privé à but non lucratif chargé de l'entretien du patrimoine français) a mis en ligne sa cagnotte dès lundi soir. Mais face à l'afflux de visiteurs «un autre site a du être créé dans l'urgence» a expliqué Laurence Lévy de la Fondation. A privilégier, il affiche quant à lui plus de 4 millions au compteur.

Aucun frais ne sera prélevé lors des versements. L'affluence des dons rend impossible un chiffrage exact. A 16h20 mardi, la Fondation était toutefois en mesure d'annoncer un total officiel de 13,7 millions d'euros récoltés. Elle annonce par ailleurs que d'importants partenariats sont en train d'être noués avec de grands groupes (Orange, Facebook...)

Pour faire face à la demande, une autre plate-forme a depuis été mise en place, sous l'autorité du Centre des monuments nationaux.

Par ailleurs d'autres initiatives ont été lancées dès lundi soir.

La plate-forme Dartagnans, spécialisée dans le recueil de dons destinés exclusivement à l'entretien du patrimoine, a lancé une campagne baptisée "Notre-Dame de Paris je t'aime !". Elle totalisait 60 000 euros en fin de journée provenant d'un millier de donateurs issus d'une quarantaine de pays différents.

[Les dégâts colossaux n'ont pas encore été chiffrés // Fabien Barrau / AFP]

Sur le site Leetchi, la cagnotte « Financement des réparations de Notre-Dame de Paris » a été certifiée. Lancée par Charles Gosse et Laurent Segnis, sa fiabilité est garantie par la plate-forme. Ils se sont engagés à verser les fonds au recteur de la cathédrale ainsi qu'au diocèse. Elle totalisait 32 000 euros en fin de journée. Comme sur les autres sites de dons en ligne, la plate-forme doit prélever des frais.

Une autre cagnotte a été certifiée sur le site lepotcommun. Il s'agit de celle de l'Observatoire du patrimoine religieux dont Bernadette Chirac figure au comité d'honneur. Elle totalisait 20 000 euros mardi en fin de journée.

Selon la loi, les donateurs peuvent bénéficier d'un avantage fiscal non négligeable. Ils ont droit à une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements, dans la limite de 20% du revenu imposable du foyer.

En clair, un don de 300 euros ne revient en réalité qu'à débourser 100 euros. Un fois le versement effectué, le donateur reçoit un reçu fiscal. Il faudra ensuite indiquer le montant du versement dans sa déclaration d'impôts afin de pouvoir bénéficier d'une réduction en 2020.

Pour faire un don en ligne : https://don.fondation-patrimoine.org/SauvonsNotreDame/~mon-don

> Le compte PAYPAL est en cours de construction. En attendant, il est possible de faire un don par virement bancaire.

Don par chèque : Tous les dons par chèque sont à adresser impérativement à l’adresse ci-dessus et à l’ordre de : « Fondation du patrimoine - Sauvons Notre-Dame »

> Adresse postale :



Fondation du patrimoine



Délégation Ile-de-France



153 bis, avenue Charles de Gaulle



92200 Neuilly sur Seine

Don par virement bancaire : Motif du virement : Fondation du patrimoine - Sauvons Notre-Dame