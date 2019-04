Grenoble : des dealers organisent une tombola pour attirer les clients

A Grenoble, pour fidéliser leur clientèle, des dealers du quartier Mistral, haut lieu du trafic de drogue, ont organisé une tombola peu ordinaire, via les réseaux sociaux, pour offrir une console de jeu.

Les policiers grenoblois ont découvert, sur Snapchat, le tirage au sort de cette opération commerciale effectué par un homme masqué et ganté, rapporte Le Parisien.

«Les dealers sont obligés de se battre pour les clients»

«Je n’avais encore jamais vu une telle opération marketing dans le domaine du trafic de drogue», a confié Eric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble, sous le choc.

«Je suis très étonné par ces méthodes de vente particulièrement modernes. Que des dealers de cannabis proposent des tickets de tombola à leurs clients les plus fidèles, comme le font les supermarchés traditionnels à l’occasion de leur anniversaire, c’est surprenant. Cela veut dire qu’il y a beaucoup de drogue à Grenoble. Au point que les dealers sont obligés de se battre pour les clients. Nous avons bien sûr lancé une enquête pour tenter d’identifier qui a tourné cette vidéo et où se déroule précisément ce trafic. Nous sommes aussi en train de monter un plan antidrogue avec la police et la gendarmerie.»

D'autres «opérations commerciales» seraient en vigueur dans ce quartier, comme «une barrette de cannabis achetée, un ticket de jeu à gratter». Les policiers ont aussi constaté que dans cette même cité, de la drogue était vendue dans de petits sachets en plastique où figurait une feuille de cannabis portant l’indication «quartier Mistral», comme une sorte de «label qualité», juge Le Parisien.

La dimension commerciale semble aller loin puisqu'en 2014, sur un point de deal de la cité, une affichette expliquant : «Fermeture exceptionnelle. Toutes nos excuses. Réouverture prochainement. Merci de votre compréhension», avait été découverte.