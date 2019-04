IDF : quel est le calendrier de modernisation des lignes de métro ?

Les élus du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (ex-Stif) – réunis ce mercredi 17 avril – ont voté un important plan d'investissement de 8,3 milliards d'euros «afin de renouveler les métros d'ici à 2040».

Ce nouveau «Schéma directeur du matériel roulant du métro parisien» doit permettre de remplacer un certain nombre de rames de métro, dont certaines commencent à être particulièrement abîmées.

Au total, Ile-de-France Mobilités a estimé hier les besoins de financement – d'ici à 2040 – «8,28 milliards d'euros», «dont 3,67 milliards pour le métro fer, 1,78 milliard pour le métro sur pneu, 340 millions pour les ateliers et 2,48 milliards pour les systèmes et l'adaptation des infrastructures de transport».

Mais concrètement, quelles seront les lignes concernées ? Et dans quel ordre, jusqu'à l'échéance 2040 ?

2019

Dès cette année, la ligne 14 – la toute première ligne automatique – doit recevoir le nouveau matériel roulant MP14 pour «métro pneu 2014» (cf vidéo), notamment en vue de son prolongement au nord vers Mairie de Saint-Ouen (93) et au Sud vers l'aéroport d'Orly (94).

2021

Sur la ligne 4 – qui doit être automatisée avec retard à l'horizon 2022 – les rames seront remplacées à partir de 2021 par des métros MP89 et MP05 (les actuelles rames de la ligne 14) et par l'achat de rames MP14.

2022

Tout comme la ligne 14, la ligne 11 du métro – en cours de prolongement à l'est vers Rosny-sous-Bois (93) – doit recevoir les nouvelles rames MP14, dès 2022. Mais attention, contrairement à la ligne 14 qui possèdera des modèles longs automatiques, il s'agira de la version de Conduite conducteur (CC) de cinq voitures.

[#Ligne6] Le métro avec vue, entièrement revu ! Nous lançons avec @RATPgroup la modernisation de la @Ligne6_RATP https://t.co/jzsFSivZgd



Déploiement de nouvelle rames confortables



Modernisation des voies et de la signalisation



Déploiement d'un système de pilotage moderne pic.twitter.com/tAd67PZ8VN — IDF Mobilités (@IDFmobilites) 29 mars 2019

ENTRE 2023 ET 2028

A partir de 2023 et jusqu'en 2028, les rames de la ligne 6 seront rénovées, mais dès 2021, elle héritera des rames MP89 qui circulent actuellement sur la ligne 4.

Entre 2024 et 2026

Au moins 338 rames du modèle MF19 (pour «métro ferré 2019») ont déjà été commandées. Une partie d'entre elles seront livrées dès 2024 et jusqu'à 2026 sur la ligne 10.

2025

A cette date, une deuxième partie de ces rames MF19 arriveront sur la ligne 3 bis.

2026

Puis en 2026, ces rames MF19 arriveront sur la ligne 7 bis.

Entre 2026 et 2029

Suivront les lignes 12 et 13, qui recevront également ces nouvelles rames MF19, respectivement entre 2026 et 2028 pour la 12, et entre 2026 et 2029 pour la 13.

Entre 2028 et 2030

Puis ce sera au tour de ligne 3 d'accueillir ces rames MF19, entre 2028 et 2030.

entre 2029 et 2033

Enfin, ce sera au tour des lignes 7 et 8 de recevoir ces rames, à partir de 2029 et jusqu'à 2033.

«A l'horizon 2035»

Le matériel des autres lignes de métro sur fer, les 2, 5 et 9, a été renouvelé entre 2008 et 2017 par des rames de type MF01, qui devront être rénovées à l'horizon 2035.

Tout comme le matériel sur pneu qui équipe la ligne 1 automatique, qui devra être renové vers 2035 des rames MP05 (pour «métro pneu 2005») actuelles.

[Matériel roulant] Île-de-France Mobilités valide le schéma directeur du matériel roulant destiné au métro qui prévoit le renouvellement de toutes les rames des lignes de métro. #RATP #TransportsIDF #ConseilIDFM pic.twitter.com/W22bXCtwG2 — IDF Mobilités (@IDFmobilites) 17 avril 2019

A savoir que ce plan ne concerne pas les futures lignes 15, 16, 17 et 18 du métro du Grand Paris Express, dont le matériel roulant est également financé par Ile-de-France Mobilités.