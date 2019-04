Hambourg : une Porsche confisquée par la police à cause de sa carrosserie en feuilles d'or

La police de la ville de Hambourg a confisqué à son propriétaire une Porsche dorée car sa peinture métallisée finition feuilles d’or, était trop éblouissante.

Le propriétaire de la Porsche Panamera Turbo plaquée or a été une première fois arrêté par la police. Les autorités lui auraient alors donné un avertissement car la couleur de son véhicule a de fortes chances d’éblouir les autres conducteurs sur la route. Et donc d’être dangereuse, selon le quotidien allemand Mopo.

Quelques jours plus tard, l'homme se fait encore une fois arrêter. La police lui a alors retiré les clés, la plaque et les papiers de la voiture. Le véhicule est également remorqué jusque dans un garage. Double peine pour ce fan de tuning car il reçoit une amende et il ne sera pas autorisé à conduire sa voiture tant que sa couche dorée ne sera pas enlevée.

Et en Allemagne, ce n'est pas la première fois. Cette année, un propriétaire d'une Lamborghini Aventador dorée a été arrêté pour la même raison.