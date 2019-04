Paris : les horaires de la salle de consommation à moindre risque bientôt étendus au matin ?

C'était une demande des riverains, mais également des usagers eux-mêmes. La salle de consommation à moindre risque (SCMR) – située près de l'hôpital Lariboisière (10e) – sera bientôt ouverte le matin. Soit 4 heures de plus par jour.

Une bonne nouvelle pour tout le monde a priori, mais surtout pour les usagers qui ne trouvaient aucun autre moyen que de se droguer dans la rue, le plus souvent pas très loin de l'unique salle de shoot parisienne ouverte rue Guy Patin (10e) en octobre 2016, au vu et au su de tous, en dehors des horaires d'ouverture de celle-ci.

Or, la salle de consommation à moindre risque (SCMR) n'était jusqu'alors qu'ouverte que l'après-midi, de 13h30 à 20h30, sept jours sur sept. La décision a donc été prise d'étendre les horaires des lieux, de 9h30 à 20h30, de façon à accueillir les usagers dès le matin.

Une extension qui a été validée lors de la 11e et dernière réunion du comité de voisinage de la SMCR. Des rendez-vous régulier depuis deux ans et demi lors desquels les riverains n'ont cessé de dénoncer le comportement des toxicomanes, parfois violents, souvent irrespectueux de leur entourage.

Pour autant, se pose la question de la capacité de cette salle. Car si elle pourra désormais accueillir les usagers sur un temps plus long, elle a déjà atteint un «rendement» conséquent, avec près de 200 passages par jour.

Depuis un an, la municipalité parisienne réflichit donc à l'ouverture de nouvelles salles de consommation, avec l'extension de celles-ci notamment à ceux qui se droguent par inhalation, et non seulement à ceux qui se l'injectent.