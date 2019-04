Attention aux «smombies», ces zombies du smartphone

La tête penchée, les yeux rivés sur leur écran et la démarche mal assurée, les smombies (contraction de smartphone et zombies), ces piétons qui traversent la route sans regarder autour d’eux, sont devenus un risque nouveau et grandissant d’accident de la route.

65% des personnes reconnaissent ainsi consulter leur téléphone tout en marchant sur le trottoir, selon une enquête menée par Ford et révélée par Le Parisien. Un chiffre en pleine expansion, puisqu’elles n’étaient «que» 50% en 2015. Celui-ci explose même chez les 18-34 ans, avec 91 % des sondés avouant poursuivre une conversation téléphonique (portable à l’oreille ou avec le kit main libre) en traversant une route.

Parmi eux, 6% déclarent avoir déjà eu un accident dans ces conditions. Une nouvelle forme de danger pour les deux-roues et les automobilistes, à laquelle s’ajoute la mode des trottinettes électriques et des mono-roues. «Un service hospitalier d’urgences doit désormais traiter au moins trois ou quatre blessés par tranche de 24 heures liés à cette accidentologie, dont certains de ces zombies du téléphone», détaille ainsi le médecin urgentiste Gérald Kierzek.

des bandes lumineuses sur le sol ?

Difficile en revanche, faute de statistiques poussées, de savoir combien de personnes, parmi les 475 piétons tués ou les 10 000 blessés l’an dernier dans un accident, l’ont été à cause du phénomène.

Toujours est-il que pour y remédier, des pays ont d’ores-et-déjà réagi. A Tel-Aviv, en Israël, un carrefour a été équipé de bandes lumineuses au sol, qui passent du vert au rouge, pour prévenir du danger le piéton qui a la tête baissée et s’apprête à traverser la route (voir photo ci-dessous). Un système quasi identique est également en place près de Séoul, en Corée du Sud.

A Honolulu (Hawaï) ou dans la commune de Sassari (Italie), les amendes pleuvent sur les gens qui traversent la rue sans lever les yeux de leur écran.

En France, aucune décision de ce type n’a pour le moment été prise, même si des initiatives de prévention commencent à se mettre en place.