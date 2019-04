Paris : à quoi va ressembler le futur Hôtel de la Marine ?

Fermé depuis le départ de l'Etat-major de la Marine fin 2015, l'Hôtel de la Marine – magnifique bâtiment de la place de la Concorde – doit ouvrir ses portes au public au printemps 2020, transformé en «un lieu incontournable du rayonnement de la culture française».

Trois ans de restauration sont nécessaires (les travaux ont été lancés en 2017), afin de transformer et préparer ce monument prestigieux – classé monument historique depuis 1862 – à l'accueil du public. Mais à quoi va ressembler ce projet ? Voici un point d'étape à un an de la grande ouverture du site.

Deux parcours de visite

Dans un an, ce bâtiment de 12.700 mètres carrés – dont la moitié sera consacrée à la visite des lieux – sera ouvert au public. Deux parcours de visite y seront organisés : l'un «court» comprendra la visite des salles d'apparat et autres salons de réception, et l'autre «long» comprendra la visite des appartements de l'intendant du XVIIIe siècle.

Via le grand escalier d'honneur, les visiteurs pourront découvrir les salons d'apparat restaurés au XIXe siècle, qui donnent sur la place de la Concorde. Là, la salle à manger d'honneur, le salon d'honneur, le salon de réception ainsi que le salon diplomatique – restaurés de 2007 à 2009 – resteront maintenus dans leur état actuel.

Lors d'une visite plus longue, ils pourront alors pousser l'exploration jusqu'aux appartements, autrefois privés, de l'intendant des lieux. D'un côté, les appartements de Thierry de Ville d'Avray, organisés selon la distribution classique du XVIIIe siècle. De l'autre, les appartements de sa femme, dont certains décors d'origine ont été retrouvés.

Un «lieu de passage»

Le rez-de-chaussée, l'entresol et le premier étage seront ouverts aux visiteurs «pour faire de l'Hôtel de la Marine un lieu de vie autant que de passage». Là, des boutiques, restaurants, librairies et divers services de proximité seront installés, à destination des touristes mais également des Parisiens. Au total, 6.200 mètres carrés seront mis à la location dans ce but.

Par ailleurs, la cour d'honneur du bâtiment sera ouverte en libre accès aux visiteurs comme aux passants qui souhaiteraient juste traverser le bâtiment pour se rendre de la place de la Concorde à la rue Royale.

Trois espaces de restauration

Trois espaces seront dédiés à la restauration, dont deux au rez-de-chaussée et un au premier étage. Au rez-de-chaussée, un café – ouvert du matin jusqu'en fin de soirée – sera installé ainsi qu'un restaurant – ouvert pour le déjeuner et le dîner – dont la carte aura été élaborée par le chef français Jean-François Piège. Ces deux lieux seront décorés par l'agence Desjeux Delaye.

Au premier étage, c'est un restaurant de la chaîne Musiam Ducasse, spécialiste des espaces de restauration dans les musées et centres culturels français, qui sera installé. Ouvert du petit-déjeuner jusqu'à l'heure du thé, il proposera une offre salée à l'heure du déjeuner. L'aménagement de ce restaurant a été confié à l'architecte Tristan Auer.

600.000 visiteurs attendus chaque année

A terme, le Centre des monuments nationaux (CMN) prévoit d'y accueillir jusqu'à 600.000 visiteurs par an, alors qu'une programmation événementielle doit être élaborée pour «satisfaire tous les types de publics», avec l'organisation régulière d'expositions mais également d'ateliers.

En outre, des activités pédagogiques y seront notamment développées «autour de l'histoire du goût, de la cuisine et de la gastronomie» à destination des groupes scolaires, qui pourront y trouver un parcours éducatif sur plusieurs années.