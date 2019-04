Elections européennes : les propositions des partis sur l'écologie

L'écologie s'est imposée comme l'un des thèmes centraux de la campagne des élections européennes, qui se tiendront en France le 26 mai prochain. Elle apparaît dans tous les programmes des partis, à des degrés divers d'importance.

Ils se montrent les plus «verts»

La liste Europe Ecologie Les Verts (EELV) est sans surprise l'une des plus entreprenantes sur la problématique environnementale. Elle propose notamment un «Green New Deal» au niveau européen, c'est-à-dire un plan d'investissement de 100 milliards d'euros pour les énergies renouvelables et l'isolation des logements. Selon la tête de liste Yannick Jadot, interrogé par Le JDD, il «permettra, en vingt ans seulement, d'avoir une électricité 100 % renouvelable».

Une idée que l'on retrouve aussi dans le programme de la liste de gauche Génération.s. Mais le montant y est plus élevé : 500 milliards d'euros par an, pour «libérer l’Europe des énergies fossiles à l’horizon 2050».

Plutôt qu'un plan d'investissement, l'UDI appelle de son côté à mettre en place un livret d'épargne environnemental européen, qui permettra «d’investir 200 milliards d’euros pour financer de grands projets environnementaux et d’avenir en Europe», tels qu'un plan pour l'hydrogène ou des mesures de rénovation thermique.

La France insoumise (LFI) préfère, de son côté, axer sa campagne sur l'instauration de la «règle verte» au niveau européen, c’est-à-dire l’interdiction de prendre à la planète davantage que ce qu’elle est capable de supporter.

Quant à la liste du Parti socialiste (PS) et de Place publique, elle propose de sortir les dépenses liées aux politiques écologiques de la règle des 3 % de déficit public, afin de «faire passer l'écologie avant l'austérité», et de modifier la fiscalité écologique.

Cette dernière mesure trouve un écho dans le programme du Part communiste (PCF). Lors du débat sur France 2, le 4 avril dernier, la tête de liste Ian Brossat a en effet déclaré : «Il faut une nouvelle fiscalité écologique. [...] Il faut dissuader d'utiliser l'avion et une TVA à 0 % sur le train.»

La liste La République en marche (LREM), dont la caution écolo est son numéro 2 Pascal Canfin, ancien directeur de l'ONG environnementale WWF France, propose de son côté la création d'une banque européenne du climat «pour financer la transition écologique».

Ils se «verdissent» mais ce n'est pas leur priorité

L'écologie est loin d'être la priorité à droite et à l'extrême droite, les partis se concentrant davantage sur les questions d'immigration et de sécurité. LR entend tout de même «instaurer une barrière écologique, avec la mise en oeuvre de droits de douane anti-pollution sur les produits importés de pays qui ne respectent pas nos normes environnementales ou sociales».

Une mesure que l'on retrouve dans le programme de Debout la France, qui appelle à «instaurer des droits de douane 'anti-pollution' aux frontières de l’Europe».

Idem au Rassemblement national (RN), qui prône le «localisme», par une surtaxe des «importations anti-écologiques». Empruntant un virage écologique, la formation d'extrême droite promeut également le «juste échange», qui vise à réintégrer les exigences sociales et environnementales dans les échanges commerciaux internationaux.

Quant aux Patriotes de Florian Philippot, dont le programme est basé sur la sortie de l'UE, ils appellent à sortir des pesticides en cinq ans et à détaxer le bio, afin de «sauver» l'agriculture française.

Du côté de l'UPR de François Asselineau, la sortie de l'UE est un préalable à toute politique écologique.

Enfin, pour le parti d'extrême gauche Lutte ouvrière (LO), c'est la fin du capitalisme qui est «la seule manière conséquente de se battre pour une société respectueuse de son environnement».