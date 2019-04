Pamela Anderson quitte le gala de l'OM estimant qu'on donne trop à Notre-Dame, pas assez aux défavorisés

Pamela Anderson et son compagnon Adil Rami ont quitté mardi le gala annuel de la Fondation OM, estimant injuste que la somme récoltée en faveur de Notre-Dame soit largement supérieure à celle destinée aux enfants défavorisés de Marseille.

L'ancienne star d'Alerte à Malibu a fait part de sa déception sur Twitter. «La nuit dernière nous avons assisté au gala annuel de l'OM pour récolter de l'argent en faveur des jeunes défavorisés de Marseille - pleins de bonne intentions. Il s'agissait de récolter de l'argent pour une belle cause. Et c'est alors que le clou de la vente de charité est arrivé (une guitare de Bruce Springsteen, NDLR), destiné à être vendu en faveur de la reconstruction de Notre-Dame ?»

Pamela Anderson fait une nouvelle fois preuve de son engagement en faveur de causes qu'elle estime justes, après avoir milité en faveur du végnanisme et soutenu le mouvement des gilets jaunes.