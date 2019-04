«Fraternité générale» : continuer à rassembler

Il y en aura pour tous les goûts. Né au lendemain des attentats de Paris de 2015, le mouvement Fraternité Générale, qui s'est donné pour mission de rassembler les Français autour d'une multitude d'actions solidaires, qu'elles soient sportives, culturelles ou citoyennes, revient en mai, pour une quatrième édition.

L'association, créée par la productrice Fabienne Servan-Schreiber, et présidée par le philosophe Abdennour Bidar, organisera ainsi, le jeudi 16 mai, place de la République à Paris, et dans plusieurs villes de France (Nice, Carcassonne, Lyon, Strasbourg...) ses désormais incontournables «dîners en couleurs».

Des repas solidaires partout en France

Le principe : que chaque personne, qu'elle soit seule ou accompagnée, se pare de couleurs vives et apporte son plat préféré afin de le partager avec les autres convives. Le but étant de faire de nouvelles rencontres, en vivant un moment inédit de fête.

Avec ses différents partenaires (Le Labo de la Fraternité, ATD Quart Monde Ile-de-France, Bleu Blanc Zèbre, Le Carillon de Paris et le Réseau Entourage) le mouvement promet en effet de belles surprises puisque des concerts, danses et autres jeux seront également de la partie.

L'an dernier, la première édition de ces repas joyeux avaient rassemblé plus de 1.500 participants dans la capitale. Et le 16 mai prochain, Fraternité Générale entend bien transformer l'essai, d’autant plus que cette date n’a pas été choisie au hasard.

Elle coïncide, en effet, avec la Journée internationale du vivre ensemble, adoptée par les Nations unies en 2017.

Alors que le mouvement avait jusqu'ici pour habitude d'organiser un grand week-end solidaire à l'automne, il s’agit donc d’une belle façon de lui donner un nouvel élan.

LES MATCHS DE LA FRATERNITÉ

Autre temps fort de cette édition 2019, l'association organisera, du samedi 11 mai et jusqu'au dimanche 16 juin, des tournois de football et multisports gratuits et ouverts à tous en partenariat avec l'Ufolep (l'Union française des œuvre laïques d'éducation physique).

Selon la philosophie de Fraternité Générale, quoi de plus fédérateur en effet que le sport pour se rencontrer, partager un moment de plaisir et de joie, malgré les différences ?

C'est ainsi que quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité, ou leurs croyances religieuses et politiques, toutes celles et ceux qui le souhaitent sont invités, le temps d'une journée, à enfiler le même maillot : celui de la Fraternité (toutes les infos sont consultables en cliquant ici).

Susciter des engagements toute l'année

Enfin, et parce que c'est tous les jours que la fraternité - «cette grande oubliée de notre devise républicaine», selon Fabienne Servan-Schreiber - doit être mise en œuvre, le mouvement entend aussi susciter des engagements fraternels tout au long de l'année.

En ce sens, Fraternité Générale a produit une nouvelle série de clips dans lesquels 14 ambassadeurs, décrivent leurs parcours et initiatives respectives, afin d'inciter d'autres citoyens à s'engager à leur tour.

Intitulée «Celles et ceux qui s'engagent», elle sera diffusée à partir du jeudi 16 mai sur toutes les grandes chaînes, médias et réseaux sociaux partenaires.

Parmi ces personnalités, la gynécologue-obstétricienne Ghada Hatem-Gantzer, qui, au sein de la «Maison des Femmes», située dans l'enceinte de l'hôpital Delafontaine, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) vient en aide aux femmes victimes de violence.

Le célèbre cuisiner Thierry Marx, très impliqué en faveur de l'insertion des jeunes de banlieue et des personnes en réinsertion sociale, a également répondu présent.

Et de banlieue fraternelle, il en sera également question avec l'association Graine d'orateur 93, dont le but est de développer la prise de parole en public, l’argumentation et la pratique de l’expression orale chez les jeunes.

Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait





Rendez-vous demain même heure pour la suite pic.twitter.com/8ZGkhASPun — Graine d’Orateur 93 (@GraineDo93) April 24, 2019

A cet effet, sept étudiants de Sciences Po originaires de Seine-Saint-Denis, sillonneront à bord d'un van les routes de France à la rencontre de lycéens de tous milieux pour les sensibiliser à l’art oratoire. Le but : révéler leurs ambitions scolaires et personnelles, au nom de l’égalité des chances.

Ce tour se déroulera sur la période mai-juin 2019 dans six régions : Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais Picardie, Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Bourgogne Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.

fraternite-generale.fr