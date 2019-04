Balancetonmetro : des femmes interpellent la RATP contre le harcèlement sexuel dans le métro

Plusieurs femmes victimes de harcèlement sexuel ont témoigné de leur calvaire dans les transports parisiens, à l'aide d'un hashtag #Balancetonmetro, relayé en masse sur les réseaux sociaux.

Rapidement, les témoignages se sont multipliés, évoquant notamment des scènes de dragues très insistantes ou encore des attouchements.

«Je parle de qui ? Celui qui s'est masturbé en face de moi dans une rame vide ? De celui qui à chaque coup de freins se rattrapait à mes seins dans une rame bondée ? De celui qui m'a suivi dans les couloirs de Nation en m'expliquant comment il allait me violer?», a écrit dans un tweet une internaute.

J'étais seule sur un carré avec un livre et des écouteurs. Un homme est venu s'assoir en face de moi et a commencé à me toucher la jambe parce qu'il voulait "discuter". Malgré mes rejets il a recommencé pendant 10mn. J'ai fini par crier : personne n'a réagi. #BalanceTonMetro

— Hélo • (@hellnoctopus) April 24, 2019