Charente: un homme torturé et tué, trois personnes écrouées

Trois personnes ont été mises en examen et écrouées en Charente, soupçonnées d'avoir roué de coups, torturé et tué un homme d'une quarantaine d'années dans un appartement du centre historique de Cognac, a-t-on appris samedi auprès du parquet d'Angoulême.

Une femme de 38 ans a été mise en examen jeudi pour homicide volontaire, précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture et de barbarie, selon la même source confirmant une information révélée par la Charente Libre.

Un homme de 40 ans et une femme de 31 ans, en couple, ont été mis en examen pour non-dénonciation de crime.

D'autres personnes sont recherchées, selon le parquet qui précise qu'une communication sur cette affaire est prévue en début de semaine prochaine.

Selon le journal, des humiliations, mutilations et sévices sexuels subis entre le 5 et le 9 avril par le quadragénaire, attiré via les réseaux sociaux, auraient été filmés et photographiés. La diffusion des images aurait alerté les enquêteurs.

Une information judiciaire a été ouverte et l'enquête confiée au SRPJ de Limoges.