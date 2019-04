E. Coli : des fromages Saint-Félicien et Saint-Marcellin rappelés en raison d'un risque de contamination

Les autorités sanitaires françaises rappellent des fromages susceptibles d'être contaminés par la bactérie Escherichia Coli.

Un communiqué ministériel publié samedi 27 avril précise qu'il s'agit de Saint-Marcellin et de Saint-Félicien de la société Fromagerie Alpine, commercialisés notamment sous des marques de distributeurs. Ces produits ont été vendus dans des enseignes Lidl, Carrefour, Leclerc et Auchan.

«Treize cas de syndrome hémolytique et urémique (complications rénales, ndlr) dus à une infection à Escherichia Coli de type O26 sont survenus chez des jeunes enfants», depuis le 21 mars, dans plusieurs régions, décrivent les ministères de la Santé et de l'Agriculture dans un communiqué commun.

Ces enfant sont âgés «de six mois à quatre ans», a indiqué à l'AFP la Direction générale de la santé (DGS), sans plus de précision.

[⚠Alerte sanitaire] Retrait et rappel de fromages Saint-Félicien et Saint Marcellin, fabriqués par la Société Fromagerie Alpine à Romans-sur-Isère, en lien possible avec des cas d’infection sévère à Escherichia coli.





Lire le communiqué : https://t.co/2LzwOsI41M pic.twitter.com/tZshptpsdV — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) April 27, 2019

Les autorités demandent «aux personnes qui détiendraient les fromages concernés de ne pas les consommer – et plus particulièrement les jeunes enfants, femmes enceintes, personnes immunodéprimées et personnes âgées - et de les rapporter au point de vente où ils ont été́ achetés».

Quant aux personnes qui en auraient déjà consommé, elles doivent être alertées par les symptomes suivants : diarrhées, douleurs abdominales ou vomissements

«En l’absence de symptôme dans les 10 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s’inquiéter et de consulter un médecin», précise le communiqué.

Pour tout renseignement, la société Fromagerie Alpine a mis en place le numéro d’appel suivant : 04.75.70.01.01.