Paris : le périphérique limité à 50 km/h et réduit à deux voies ?

Il ne s'agit pour l'instant que d'hypothèses de travail. Mais la vitesse et le nombre de voies pourraient être réduits à l'avenir sur le périphérique parisien, apprend-t-on ce lundi 29 avril 2019.

La Mission d'information et d’évaluation (MIE), qui planche depuis septembre 2018 sur l'avenir du périph', pourrait en effet préconiser l'abaissement de la vitesse à 50 km/h, afin de fluidifier le trafic, et la réduction à deux voies de circulation pour les véhicules classiques. Les transports en commun, les covoitureurs et véhicules non polluants pourraient alors bénéficier d'une voie dédiée, tandis que la quatrième pourrait être «remise en terre», c'est-à-dire plantée de végétation, selon Le Parisien. Les poids lourds, eux, seraient interdits de circuler sur la boucle de 35 km.

Le périphérique, qui accueille chaque jour 1,2 million de véhicules, ne serait touché par cette révolution qu'à l'horizon 2020-2030, en particulier à l'occasion des Jeux olympiques de 2024. Mais ces mesures sont en fait encore très loin d'avoir été adoptées. La quinzaine d'élus de la MIE, de tous bords politiques, «travaillent encore actuellement sur les préconisations qu'ils feront. Le rapport ne sera définitivement adopté que le 13 mai, avant d'être remis à la maire le 21 mai et soumis au vote des élus du Conseil de Paris en juin», insiste-t-on au groupe des Radicaux de gauche, centre et indépendant (RGCI), dont la chef, Laurence Goldgrad, préside aussi la MIE.

Vers un «boulevard urbain apaisé» ?

«S’il faudra attendre le rapport définitif et sa remise à la maire de Paris pour évaluer la faisabilité de chaque proposition et connaître les arbitrages qui seront rendus, on voit d’ores et déjà se dessiner la volonté partagée des élus parisiens de transformer dans la décennie qui vient cette autoroute en un boulevard urbain, plus apaisé et qui ne représentera plus une rupture entre Paris et les communes voisines», a-t-on réagi du côté de la municipalité.

L'association 40 millions d'automobilistes, elle, a dénoncé dans la foulée «l'absurdité de ces propositions et les conséquences dramatiques de ces mesures sur l'accès à la mobilité quotidienne des usagers de la route franciliens si celles-ci venaient à être mises en œuvre».