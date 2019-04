RER B : attention aux interruptions de trafic pendant la semaine du 1er mai

Dans le cadre des travaux de modernisation du RER B et de l’Orlyval, un certain nombre de fermetures sont à prévoir pendant les vacances d'avril, et plus particulièrement, pendant la semaine du 1er mai.

Des travaux «indispensables», selon Ile-de-France Mobilités, mais qui sont intégrés au «plan de rénovation sans précédent entrepris ces dernières années sur la ligne [...] afin d'améliorer la régularité du trafic et le confort des voyageurs».

Et ce, alors même que le RER B est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe avec plus de 900.000 voyageurs par jour et que les prévisions de croissance sont encore à la hausse.

du 27 au 30 avril

Dans un premier temps, la gare de La Croix de Berny sera fermée à partir du samedi 27 jusqu'au mardi 30 avril inclus.

du 1er au 4 mai

Par ailleur, le trafic sera interrompu entre Bourg-la-Reine et Massy-Palaiseau du mercredi 1er au samedi 4 mai inclus. L'Orlyval sera également fermé à ces dates, «pour des travaux de rénovation du pilotage automatique».

A ce sujet, la RATP a fait savoir que plus de 250 agents seront mobilisés chaque jour pour assurer les services de substitution, informer et orienter les voyageurs.