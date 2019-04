Y'aura-t-il du muguet le 1er mai ?

De coutume offert le 1er mai, le muguet ne devrait pas manquer à l'appel cette année. De l'avis même des producteurs, 2019 devrait signer en effet une belle récolte de fleurs porte-bonheur, tant au niveau de la qualité que de la quantité.

Cela grâce à la météo qui, ces dernières semaines, a été particulièrement propice à l'épanouissement des fameuses petites clochettes.

Il est en effet important que le temps ne soit ni trop froid et ni trop chaud pendant la période courant de la mi-mars à fin avril, et ces conditions ont, cette année, été réunies.

De quoi faire oublier certaines mauvaises récoltes passées et notamment celle de 2016, toujours en mémoire de plusieurs producteurs.

A l'époque, à cause d'un hiver trop chaud et d'un printemps trop froid, le muguet avait ainsi eu du mal à s’y retrouver si bien qu’il avait manqué, suivant les exploitations, entre 5 et 30 % de la production habituelle.

Au niveau du tarif, les bouquets de 50 brins seront vendus 10 à 20 euros aux grossistes et fleuristes, selon la qualité. Un tarif stable depuis des années.