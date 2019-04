Élections européennes, en direct : une liste «gilets jaunes» rejoint la liste de Florian Philippot

En proie à la colère des gilets jaunes, Emmanuel Macron et son parti LREM seront-ils sanctionnés dans les urnes aux élections européennes ? En embuscade, Marine Le Pen (Rassemblement national) profitera-t-elle d'une éventuelle déconvenue de la majorité présidentielle ? Rumeurs, sondages, résultats... suivez en direct toute l’actualité des élections européennes.

12H23

La liste pour les élections européennes du mouvement «Jaunes et citoyens» conduit par Jean-François Barnaba a rejoint celle de Florian Philippot, partisan d'une sortie de la France de l'UE, ont annoncé mardi les deux formations. «Nos deux mouvements ont décidé d'unir leurs forces en faisant liste commune pour ces élections européennes», précisent dans un communiqué commun Florian Philippot, ancien bras droit de Marine Le Pen et fondateur-président des Patriotes, et Jean-François Barnaba, figure des «gilets jaunes» de l'Indre, qui avait constitué une liste pour les européennes avant de renoncer à la déposer pour des raisons financières. Les partis politiques ont jusqu'au 3 mai pour déposer leur liste en vue du scrutin du 26 mai. M. Philippot doit déposer la sienne ce mardi après-midi.

09h45

Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, a répondu mardi sur CNEWS à l'appel de Jean-Luc Mélenchon qui avait proposé de créer une «fédération populaire». Il a ainsi posé deux conditions : «l'Europe et l'abandon du populisme».

«C'est une nouvelle que j'ai accueillie avec plutôt bienveillance, c'est la première fois que Jean-Luc Mélenchon considère qu'il n'est pas celui qui va remplacer l'ensemble des forces progressistes et forces de gauche dans ce pays, donc c'est une évolution positive», a déclaré Olivier Faure. «Mais il y a pour moi deux conditions qui sont très nettes (...) Je suis un Européen convaincu et je considère que (...) les grands défis, ceux du climat, ceux de la sécurité, ceux de l'emploi, tout ça ne peut être relevé que dans le cadre européen».

«Et le 2e sujet, c'est que je ne serai jamais un populiste (...) parce que c'est tourner le dos à notre propre histoire, l'histoire de France, l'histoire de la Révolution française», a-t-il expliqué. "Cette histoire à laquelle je me rattache, elle n'est pas l'opposition entre la base et le sommet (...), elle est l'alliance de ce qu'il y a de meilleur chez les uns et chez les autres et la démagogie (...), je crois que c'est ce qu'il y a de pire en politique"

LUNDI 29 AVRIL

18h13

Nathalie Loiseau, à la tête de la liste portée par LREM pour les européennes, a présenté lundi une charte signée par l'ensemble de ses co-listiers, qui prévoit notamment l'interdiction de se présenter à une autre élection législative pendant le mandat européen en cas d'élection.

Mme Loiseau a présenté le document alors qu'elle se rendait au ministère de l'Intérieur, lundi après-midi, pour déposer l'ensemble des candidatures de sa liste, accompagnée du numéro 2, Pascal Canfin, de la numéro 3, Marie-Pierre Vedrenne, et du numéro 6, Stéphane Séjourné.

Les candidats s'engagent notamment à siéger dans le même groupe parlementaire, n'«exercer aucune activité donnant lieu à rémunération qui soit incompatible avec l'intérêt général», ou «ne candidater à aucune autre élection législative nationale d'ici la fin de la législature» du Parlement européen.

«Cela nous permet de nous adresser aux Français avec un souci d'exemplarité», a commenté Mme Loiseau, qui a par ailleurs estimé que «la bataille (n'était) pas gagnée», alors que les récentes études d'opinion donnent toujours sa liste au coude-à-coude avec celle du Rassemblement national, cette dernière étant donnée en tête par certains sondeurs.

12H23

Nathalie Loiseau, à la tête d'une liste portée par LREM aux élections européennes, a dénoncé les attaques du PS contre sa supposée «relativisation de l'homophobie» dans une BD sur l'Europe, assurant «ne pas l'avoir attendu pour lutter contre» cette dernière. «Je ne vous ai pas attendu pour lutter contre l'homophobie, soutenir le mariage pour tous comme la PMA pour toutes et contester les choix polonais», a écrit dimanche soir sur Twitter l'ancienne ministre des affaires européennes, en réponse à un tweet de Boris Vallaud, le porte-parole du PS. «Ces attaques ne vous grandissent pas», a-t-elle ajouté. La tête de liste de la majorité s'est déjà retouvée au coeur d'une polémique la semaine dernière après avoir été rattrapée par sa présence passée sur une liste étudiante d'extrême droite lorsqu'elle était à Sciences-Po.

09H42

Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE sur le Brexit, a affirmé qu'il voterait pour la liste LR aux élections européennes, malgré certaines réserves à l'égard de la tête de liste François-Xavier Bellamy.

Dimanche 28 avril

20h16

La liste Renaissance portée par La République en marche arrive en tête des intentions de vote pour les élections européennes avec 23,5%, devant celle du Rassemblement national (21%), selon un sondage Harris Interactive et Agence Epoka diffusé dimanche.

Les deux favoris recueillent les mêmes scores d'intentions de vote que ceux d'une précédente étude du même institut, pour LCI, RTL et Le Figaro, parue le 21 avril.

La liste des Républicains, emmenée par François-Xavier Bellamy gagne en revanche un point pour s'établir à 14,5%.

Les listes de La France insoumise et Europe écologie-Les Verts sont toujours au coude-à-coude, la première à 9% (-0,5), la seconde à 8,5 (-1), un écart suffisamment faible pour échapper à la marge d'erreur.

Suivent la liste Place publique, soutenue par le PS, à 5% (-1,5), celle de Debout la France conduite par Nicolas Dupont-Aignan (4%, stable), Générations de Benoît Hamon (3,5%, +0,5), PCF de Ian Brossat (2,5%, stable), et UDI de Jean-Christophe Lagarde (2%, +0,5).

Nathalie Arthaud (LO), François Asselineau (UPR), et Florian Philippot (Les Patriotes) recueillent chacun 1% d'intentions de vote, alors qu'une hypothétique liste Gilets jaunes est donnée à 2%.

Sans cette dernière, LR, LFI, Place publique et LO recueillent 0,5 point de plus, alors que la liste PCF perd 0,5 point.

Vendredi 26 mars

22H57

Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, s'est félicité vendredi à Strasbourg des bons sondages de la liste LR pour les Européennes, en considérant que «les Français refusent d'être condamnés à la réédition de 2017». «Pourquoi pensez-vous que les choses bougent pour nous? Qu'en deux mois, nous avons gagné 7 points? Parce que les Français veulent le choix, ils refusent d'être condamnés à la réédition de 2017, entre le chaos de Marine Le Pen et la déception d'Emmanuel Macron», a lancé le président de LR lors d'un meeting devant quelque 500 partisans.

20H59

Une députée LREM de Marseille a fait faux bond vendredi au meeting de la liste portée par la majorité présidentielle, protestant contre la présence d'une élue municipale chargée du logement, dans une ville marquée par l'effondrement mortel d'immeubles il y a six mois rue d'Aubagne.

«J'ai décidé de ne pas me rendre à la réunion publique de la liste #Renaissance eu égard à la présence d'Arlette Fructus», élue municipale et métropolitaine, ancienne UDI passée chez les radicaux, a écrit sur Twitter la députée Alexandra Louis. Mme Fructus soutient la majorité à Marseille et à la métropole, dirigées par la droite (LR).

19H22

L'extrême droite allemande a soulevé une polémique avec une affiche de campagne pour les élections européennes qui utilise un tableau du XIXe siècle intitulé «Le marché aux esclaves», au grand dam du musée américain qui en est propriétaire.

15H49

Dans un scrutin des européennes historiquement marqué par l'abstention, les partis s'efforcent d'abord de mobiliser leur socle électoral avant d'aller pêcher des voix chez les concurrents, multipliant les petits événements de proximité en attendant le sprint final.

Jeudi 25 mars

14h24

La République en marche et le Rassemblement national sont toujours en tête pour les élections européennes, avec respectivement 23% et 22,5% d'intentions de vote, selon un sondage Ipsos, publié dans Le Monde.

LREM perd un demi-point par rapport à la précédente vague de cette enquête, en mars, et le RN en gagne un demi. Les Républicains arrivent en 3e position, loin derrière, à 13,5%, mais bénéficient de la progression la plus notable de cette vague (+1,5 point). Suivent les listes d'Europe Ecologie Les Verts (8,5%, en hausse de 0,5 point) et La France Insoumise (7,5%, -0,5 point). La liste soutenue par le Parti Socialiste et Place publique totalise 6,5% des intentions de vote et celle de Debout la France, 5% (scores stables). Enfin, vient Génération.s, avec 4% (stable aussi).

Les scores des listes LREM et RN sont renforcés par le niveau élevé de détermination de leurs électorats, sûrs de leur choix à respectivement 73% (+1 point) pour la REM et 81% pour le RN (+4 points). Les électeurs des autres listes sont moins sûrs de leur choix: 60% des électeurs LR sont sûrs de leur choix. Seulement 57% des électeurs de LFI considèrent que leur choix est arrêté (en baisse de 5 points), de même que 43% des électeurs de Debout la France (-4), 41% de ceux du PS-Place Publique (+3), 40% de ceux de la liste EELV (+3) et 32% des électeurs de la liste Génération.s.

Mardi 23 avril

23h02



Laurent Wauquiez s'est lancé dans un plaidoyer pour «l'Europe de la civilisation» et de «l'identité» lors d'une réunion publique mardi à Caen, au cours de laquelle Les Républicains, avec Gérard Larcher, et les Centristes d'Hervé Morin ont mis en scène leur «rassemblement». «Quand on vous demande : quelle Europe voulez-vous ? Répondez que l'Europe que nous voulons, c'est celle de l'identité. (...) L'Europe que nous voulons c'est celle de la civilisation», a lancé M. Wauquiez devant environ 500 personnes.

20h32

La tête de liste EELV pour les européennes Yannick Jadot a réaffirmé mardi son opposition au projet de tunnel ferroviaire Lyon-Turin, dénonçant le soutien des socialistes à ce projet et plus généralement leur «double discours» sur l'écologie.

«Ce projet doit s'arrêter (...) On ne peut pas aujourd'hui, pour répondre aux 67.000 morts prématurés en France liés à la pollution de l'air, dépenser 26 milliards d'euros pour un résultat potentiel dans 15 ou 20 ans. Ce que demandent même les routiers, ce que demandent les associations, et ce que nous demandons, c'est l'utilisation pleine et entière d'une ligne qui existe, qui est parfaitement en état et qui créerait de l'emploi à l'échelle locale», a-t-il affirmé à l'occasion d'un déplacement dans les Alpes sur ce thème.

20h21

Le Rassemblement national (RN) a bouclé son «emprunt patriotique» en vue des élections européennes, qui lui a permis de lever 4 millions d'euros, a annoncé mardi le parti de Marine Le Pen. Lancé il y a deux semaines, cet emprunt proposait un intérêt de 5% avec un minimum de 1.000 euros, pour faire face au refus des banques de prêter de l'argent à la formation d'extrême-droite, deuxième dans les intentions de vote derrière La République en marche.

17H50

A un mois des élections européennes, la tête de liste LREM Nathalie Loiseau, qui fait campagne sur la lutte contre le populisme, a tenté mardi d'éteindre l'incendie provoqué par la révélation de sa présence sur une liste d'extrême droite à Sciences Po en 1984.

L'étincelle est partie d'un article de Mediapart mis en ligne lundi, selon lequel Mme Loiseau apparaissait cette année-là pour des élections dans la grande école parisienne sur la liste «commission paritaire» de l'Union des étudiants de droite (UED), syndicat né sur les cendres du GUD (Groupe union défense, syndicat étudiant d'extrême droite aujourd'hui dissout). Elle portait alors encore son nom de jeune fille (Nathalie Ducoulombier). La révélation a fait les choux gras de l'opposition, à un mois du scrutin européen.

Lundi 22 avril

A travers son incapacité à se rassembler pour les élections européennes, la gauche montre « une mentalité de videur de boîte de nuit », a déploré dimanche la tête de liste Place Publique/PS Raphaël Glucksmann en appelant une nouvelle fois à l’union.

En effet, la gauche avance en ordre dispersé avec trois listes aux programmes très proches : celle menée par Raphaël Glucksmann, celle des écologistes d’EELV et celle de Générations cornaquée par Benoît Hamon.

Dimanche 21 avril

15h24

L'avocat Jean Veil, fils de Simone Veil, a annoncé qu'il se présente aux élections européennes sur la liste La République en marche (LREM). «C'est moi qui ai proposé mon concours, en apportant mes réflexions personnelles et le nom de mes parents, dont je mesure le poids symbolique», a-t-il déclaré au JDD.

Il n'est pas en position éligible sur la liste des européennes.

10h33

Le député du Gard Gilbert Collard a annoncé qu'il intégrait la liste du Rassemblement national pour les élections européennes. Il sera en position éligible sur cette liste.

S'il est élu, il cédera sa place à l'Assemblée nationale à son actuel suppléant, Nicolas Meizonnet.

« Je remercie @MLP_officiel d’avoir accédé à ma demande de porter le combat au parlement européen. Je vais transmettre le flambeau à Nicolas Meizonnet à l’Assemblée, qui sera député à ma place. » pic.twitter.com/REr03HEAdY — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 20 avril 2019

Mercredi17 avril

20h01

La République en Marche (22%) et le Rassemblement national (21,5%) restent en tête des intentions de vote pour les élections européennes à un peu plus d'un mois du scrutin, selon un sondage Ifop-Fiducial. L'écart entre les deux s'est très légèrement resserré sur une semaine en faveur du RN, qui reste stable, alors que LREM perd un demi-point, dans une campagne marquée par une sorte de trêve à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris.

En troisième position, la liste Les Républicains, stable à 13,5%, peine à se rapprocher du duo de tête, selon cette enquête pour Paris Match, CNews et Sud Radio.

La liste Europe Ecologie Les Verts gagne pour sa part 2 points en une semaine dans l'enquête de l'Ifop, avec 9% d'intentions de vote, quand celle de La France insoumise en perd 1,5 à 7%. La liste Place publique/PS/ND est créditée de 6.5% (+1), devant celle de Debout la France (5%, +0,5), une éventuelle liste Gilets jaunes (3%, =) et celle de Générations (3%, =). Le PCF est à 2,5% (-0,5%), l'UDI et les Patriotes sont à 2% (-0,5), Lutte ouvrière et l'UPR recueillent 1% (=) chacune.

12h41

Les élections européennes fin mai vont donner lieu à une grande fragmentation entre groupes politiques, avec un sérieux recul des grandes familles et une forte poussée des partis anti-européens, selon une dernière projection publiée jeudi par le Parlement, qui inclut le Royaume-Uni.

12h25

La tête de liste PS-Place publique pour les Européennes, Raphaël Glucksmann, a estimé que «se servir de l'ENA comme bouc émissaire, ça ne suffit pas» alors que la suppression de la prestigieuse école est envisagée par Emmanuel Macron. «Il y a un problème sur une technostructure qui décide en fait des politiques qui sont menées et évidemment il y a un problème d'entre-soi des élites françaises dont l'ENA est le symbole», a d'abord reconnu l'essayiste sur Public Sénat. Mais selon lui, «le problème ce n'est pas l'ENA, le problème, ce n'est pas qu'on ait des bons technocrates, le problème, c'est qu'il n'y ait pas de politiques pour les diriger».

09h50

La France insoumise a annoncé que Thomas Guénolé, candidat pour les élections européennes, avait fait l'objet d'un signalement par une militante pour «harcèlement sexuel», tandis que l'intéressé dénonce des «méthodes staliniennes» utilisées pour étouffer ses critiques sur le fonctionnement du mouvement.

«Le comité électoral a reçu un signalement d'une jeune femme dénonçant des faits pouvant s'apparenter à du harcèlement sexuel de la part de Thomas Guénolé», indique le comité électoral de LFI, sollicité par l'AFP, dans un communiqué. Il dit avoir saisi sa «cellule de veille et de vigilance». «Nous découvrons avec stupeur le communiqué de Thomas Guénolé qui instrumentalise des prétextes politiques pour sa défense», ajoute le comité électoral.

Une allusion au communiqué au vitriol publié quelques minutes plus tôt par le politologue, où celui-ci attribue ces accusations aux critiques qu'il formule en interne depuis plusieurs semaines sur l'organisation du mouvement.

Mardi 16 avril

10h20

L'eurodéputé et membre dirigeant du Rassemblement national, Nicolas Bay, a écourté un point presse au Parlement européen à Strasbourg et annoncé «24 heures de trêve» dans la campagne des élections européennes, après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris.

10h17

Nathalie Loiseau, tête de liste de la majorité présidentielle, annonce la suspension de la campagne «jusqu'à nouvel ordre», en raison de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. «Nous vivons un moment de tristesse profonde. La liste Renaissance se joint naturellement à ce moment d'union nationale», a-t-elle indiqué sur Twitter.

Nous vivons un moment de tristesse profonde.



La liste Renaissance se joint naturellement à ce moment d'union nationale. Nous suspendons la campagne jusqu'à nouvel ordre. #NotreDame — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) 16 avril 2019

Lundi 15 avril

17h43

La présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, va présenter ce lundi 15 avril à Strasbourg (Bas-Rhin) le programme de son parti pour les élections européennes, composé de 25 propositions, en compagnie de Jordan Bardella, tête de liste de la formation d'extrême droite pour ce scrutin

Marine Le Pen lance le RN vers les européennes https://t.co/3oNmyAX9z8 — CNEWS (@CNEWS) 14 avril 2019

SAMEDI 13 AVRIL

19h20

Le député non-inscrit des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle a indiqué samedi qu'il renonçait à se présenter aux élections européennes, faute de financements.

«Les conditions financières n'étaient pas réunies et mercredi soir, avec mon équipe, nous avons décidé que ce n'était pas la peine de maintenir une espèce de suspense», a indiqué le député à un correspondant de l'AFP, confirmant une information publiée dans la presse locale.

«C'est la première fois que je ne vais pas au bout d'un engagement», a regretté l'élu. M. Lassalle a expliqué qu'il n'avait pas réussi à convaincre les banques de lui prêter de l'argent. «Elles m'ont expliqué que j'étais un candidat à risque, sur le plan du remboursement», a ajouté M. Lassalle qui soutient avoir tout fait pour tenter «de rassurer les banquiers», et avoir interpellé le Conseil constitutionnel ainsi que le ministre de l'Intérieur, sans succès.

Un candidat aux élections européennes doit atteindre un seuil minimum de 3% des voix pour prétendre à un remboursement des dépenses électorales. Le député des Pyrénées-Atlantiques assure n'avoir pas voulu non plus se reposer sur les dons financiers de particuliers. «Je ne veux pas de dons qui puissent m'enchaîner».

Enfin, il a déploré n'avoir pas pu s'exprimer, notamment dans les médias du service public. «Il y a un mépris de la presse pour tout ce qui est différent, pour tout ce qui peut gêner un forme de débat», selon lui.

12h33

«La porte restera ouverte» aux écologistes de Yannick Jadot et aux autres partis de gauche jusqu'au dépôt des listes pour les européennes le 1er mai, a déclaré samedi Raphaël Glucksmann, tête de la liste Place publique-PS. Interrogé sur les sondages qui accordent environ 5% d'intention de vote à sa liste, il a répondu : «Je n'ai jamais pensé qu'il y aurait un effet Glucksmann en deux semaines». Il a assuré être décidé à aller «évidemment» jusqu'au bout de cette campagne pour «assumer» son «envie d'Europe».

VENDREDI 12 AVRIL

13h16

Jean-Marie Le Pen a affirmé qu'il soutenait la liste de sa fille Marine Le Pen aux élections européennes, conduite par Jordan Bardella, en dépit de leurs désaccords. «Je soutiens la liste de ma fille qui est conduite par Jordan Bardella, un très jeune homme mais talentueux semble-t-il», a déclaré l'ancien président du Front national (devenu Rassemblement national), qui a présidé près de 40 ans le parti avant de le léguer à Marine Le Pen en 2011, interrogé par l'AFP.

12h10

Benoît Hamon, tête de liste de Générations aux élections européennes, accuse le gouvernement de vouloir baisser le Smic en France à travers la proposition de Nathalie Loiseau (LREM) de fixer un Smic européen au minimum à 50% du revenu médian.

10H52

L'ancienne députée FN (devenu RN) Marion Maréchal a affirmé vendredi n'avoir «jamais eu l'intention de figurer» sur une liste aux élections européennes, après une information du Point évoquant une proposition en ce sens formulée par le souverainiste Paul-Marie Coûteaux.

09H55

Raphaël Glucksmann, tête de la liste Place publique-PS pour les élections européennes, a déclaré vendredi qu'il voulait «sortir (des) accords de Dublin» et instaurer une meilleure solidarité entre les pays dans l'accueil des migrants.

Jeudi 11 avril

19h59

La République en marche va confirmer ses 49 derniers candidats aux élections européennes, lundi soir en bureau exécutif.

Fin mars, LREM a déjà présenté ses candidats pour les 30 premières places de la liste de la majorité. En raison du scrutin proportionnel à un tour, ceux positionnés au-delà du 25e rang n'ont quasiment aucune chance d'être élu. La sélection validée lundi soir par LREM doit encore obtenir l'aval de ses partenaires, dont le MoDem, qui réunit son bureau exécutif mardi prochain.

Légalement, la liste doit être déposée le 23 avril au plus tard.

19h55

La liste Renaissance, portée par La République en marche, continue de faire la course en tête dans les intentions de vote pour les Européennes (24%, stable), suivie par celle du Rassemblement national (20%, -1 point), selon un sondage.

Dans cette étude BVA pour Orange, Europe 1 et La Tribune, la liste des Républicains emmenée par François-Xavier Bellamy enregistre la plus forte progression, +1,5 point depuis la dernière étude des 20 et 21 mars, pour s'établir à 13,5% d'intentions de vote. A contrario, la liste EELV de Yannick Jadot perd 1,5 points (7%), et pointe désormais à la cinquième position, derrière la liste de La France Insoumise de Manon Aubry (8%, +0,5). Raphaël Glucksmann (Place publique, soutenu par le PS) s'établit à 5,5% (+0,5), devant Nicolas Dupont-Aignan (4%, -1) et Benoît Hamon (3,5%, -1).

Les listes doivent recueillir 3% des suffrages exprimés pour être remboursées, et 5% pour envoyer des eurodéputés au Parlement européen.

15H06

Le parti Chasse, Pêche, Nature et Traditions (CPNT), associé aux Républicains, a appelé jeudi à voter pour la liste LR aux élections européennes du 26 mai, sur laquelle il aura deux représentants. CPNT sera représenté par Martine Aury, conseillère départementale en Vendée, à la 48e place, et par Pascal Marie, vice-président du mouvement et conseiller régional de Normandie, à la 31e place, précise-t-il dans un communiqué.

15H

La maire de Paris Anne Hidalgo, favorable au vote dès 16 ans, dit jeudi vouloir l'expérimenter dans des lycées parisiens à l'occasion des élections européennes du 26 mai. «Si la participation au grand débat national a été importante, on a constaté partout en France une sous-représentation des jeunes. Cela doit nous interroger et appelle à mon sens un acte fort à l'attention des lycéens. Je suis favorable au vote dès 16 ans», déclare-t-elle dans un entretien en ligne sur le site du Monde. «Dans notre projet, les jeunes de 16 à 18 ans scolarisés dans les douze lycées municipaux voteraient dans leurs établissements un peu avant le 26 mai, avec des bulletins et dans des isoloirs comme dans tous les bureaux de vote», détaille-t-elle. «Mais évidemment, leurs voix ne seront pas intégrées dans le scrutin national. Et les résultats seront publiés après le 26 mai, pour ne pas interférer avec l'élection officielle».

MERCREDI 10 AVRIL

23h45

Le débat est désormais terminé.

23h36

L'heure est à la conclusion pour les participants au débat.

22h50

Le thème de l'immigration est également source de tensions sur le plateau.

Clash entre Olivier Faure et Nicolas Dupont-Aignan à propos de l'immigration #QFQE pic.twitter.com/g4H0e1ECCM — CNEWS (@CNEWS) 10 avril 2019

Clash entre Laurent Wauquiez et Marine Le Pen #QFQE pic.twitter.com/kqqPMpyBzk — CNEWS (@CNEWS) 10 avril 2019

Vif échange entre Laurent Wauquiez et Nicolas Dupont-Aignan sur le pacte de Marrakech #QFQE pic.twitter.com/LDSrTgxkN8 — CNEWS (@CNEWS) 10 avril 2019

22h20

Sur les questions de de la laïcité les clashs se multiplient entre les participants au débat.

Olivier Faure interpelle Stanislas Guérini sur la position de LREM sur la loi de 1905 #QFQE pic.twitter.com/pf5UVceowI — CNEWS (@CNEWS) 10 avril 2019

Adrien Quatennens : "Nous avons sur ce plateau quelques tartuffes de la laïcité" #QFQE pic.twitter.com/bcKSHdZNty — CNEWS (@CNEWS) 10 avril 2019

22h14

Clash entre David Cormand et Marine Le Pen #QFQE pic.twitter.com/8c8slXblis — CNEWS (@CNEWS) 10 avril 2019

21h44

Place à la deuxième partie du débat CNEWS/Europe 1 sur le thème de la sécurité, du maintien de l'ordre.

21h32

Après la fiscalité et la transition écologique, place au thème du pouvoir d'achat dans le débat de CNEWS/Europe 1.

21h30

Stanislas Guérini : "Il faut que les impôts baissent, il faut que le travail paye" #QFQE pic.twitter.com/mKGGdUHurl — CNEWS (@CNEWS) 10 avril 2019

21h18

La question de l'ISF suscite des tensions sur le plateau du débat.

Stanislas Guérini et Adrien Quatennens s’écharpent sur la question de l’ISF #QFQE pic.twitter.com/afGQToT5hg — CNEWS (@CNEWS) 10 avril 2019

21h11

Marine Le Pen : "Les Français ne veulent plus payer pour l'immigration" #QFQE pic.twitter.com/QN0hngGrTj — CNEWS (@CNEWS) 10 avril 2019

20h45

C'est parti pour le grand débat des européennes de CNEWS et Europe 1.

La fiscalité sera le premier thème abordé par les candidats.

20h30

Elections européennes : les intentions de vote en un graphique évolutif https://t.co/Nq1mdR60Cz — CNEWS (@CNEWS) 10 avril 2019

20h18

La tête de liste EELV pour les Européennes, Yannick Jadot, a défendu avec vigueur la «cohérence» de sa liste, égratignant ses concurrents LREM, PS/Place publique et France insoumise, qui se réclament eux-aussi de l'écologie. «La seule question pour nous, c'est la cohérence. (...) Tout le monde parle d'écologie aujourd'hui. Tant mieux. Ce n'était pas le cas il y a dix ans, encore moins le cas il y a quinze ans», a déclaré M. Jadot au cours d'une conférence de presse organisée en amont de son premier grand meeting de campagne.

18h16

Nathalie Loiseau, tête de liste LREM pour les élections européennes, plaide pour «au minimum un Smic dans tous les pays de l'UE» et «un acte II de la réforme des travailleurs détachés». «Je veux que l'Europe rime avec le mot social !», dit-elle dans un entretien au Parisien mis en ligne mardi soir.

13h04

L'éleveur Jérémy Decerle, N.4 sur la liste du parti d'Emmanuel Macron aux européennes, a vanté le «courage politique» de réunir sur cette liste «agriculteurs et des écolos», y voyant «le point de départ d'une réconciliation de deux mondes».

12H53

La France insoumise a annoncé mercredi avoir atteint le plafond de deux millions d'euros récoltés auprès de particuliers pour financer sa campagne pour les élections européennes, via un «emprunt populaire» lancé fin mars. Le prêt moyen a été d'environ 700 euros, a précisé le directeur de campagne des Insoumis, Bastien Lachaud, à l'AFP. Ces «milliers de personnes» seront remboursées - sans intérêts - «dès réception du remboursement de la campagne par l'Etat», a-t-il ajouté.

12H45

«Le positionnement populiste semble être une impasse électorale», juge l'ancienne députée du Rassemblement national Marion Maréchal, affirmant que le clivage entre progressisme et populisme proposé par Emmanuel Macron «ne relèvent pas du même plan». Dans un entretien à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui lui consacre 10 pages, la nièce de la cheffe du RN Marine Le Pen, qui n'a plus de mandat électoral mais reste active en politique, dit ne pas croire qu'il soit possible de «gagner en s'adressant seulement aux classes populaires».

10H34

Claire Nouvian, candidate pour les européennes sur la liste Place publique/PS, a comparé mercredi EELV à une «petite chapelle», s'attirant les foudres de la tête de liste écologiste Yannick Jadot qui a raillé son «opportunisme». «Je ne rentre pas en politique avec ce que ça demande comme sacrifice (...) pour aller dans un petit groupe, je le fais pour aller dans une force majoritaire», a expliqué la cofondatrice de Place publique sur France Inter.

Mardi 9 avril

15h09

Le théoricien du «grand remplacement», Renaud Camus, va conduire une liste aux élections européennes, avec Karim Ouchikh, président du micro-parti identitaire Siel (Souveraineté, identités et libertés), selon les intéressés.

Avec sa liste nommée «la Ligne claire», en opposition à «l'opacité» des autres listes, M. Camus dénonce «l'immigration de masse et l'islamisation» qui selon lui annoncent un «génocide par substitution» et propose la «remigration», c'est-à-dire le retour des immigrés dans leur pays d'origine. «L'Europe, il ne faut pas en sortir, il faut en sortir l'Afrique», écrivent MM. Camus et Ouchikh, qui sera numéro 3 sur la liste, dans une «Lettre aux Européens» de 101 propositions rendue publique lundi.

12H51

Il manque 600.000 euros à Benoît Hamon pour financer sa campagne des élections européennes et réussir, a minima, à financer les bulletins de vote et les professions de foi de ses candidats, selon des informations de franceinfo.

Le mouvement Génération.s de l'ancien candidat à la présidentielle de 2017 va lancer cette semaine une plateforme afin de récolter de l’argent. Il s'agit d'une «banque citoyenne» qui récoltera des dons, des prêts et des «dons différés». Le donateur est garant d’un certain montant qu’il devra verser uniquement si la liste de Benoît Hamon n’atteint pas les 3% de suffrages nécessaires pour obtenir le remboursement de ses dépenses de campagne.

Le trésorier de Génération.s estime pouvoir ainsi récolter au moins 200 000 euros. Il affirme que, quoi qu’il arrive, Benoît Hamon déposera bien sa liste et fera la campagne jusqu'au bout. Un membre de l’équipe dénonce les «esprits malveillants» qui font circuler des rumeurs d’abandon, il pointe du doigt les concurrents à gauche (EELV, PS).

09H32

Le débat sera à suivre en direct sur CNEWS le 10 avril.

Élections européennes : débat mercredi 10 avril en direct sur @CNEWS et @Europe1... et disponible en mode "Expert" sur @myCANAL pic.twitter.com/HKKYSfWDNQ — CNEWS (@CNEWS) 8 avril 2019

LUNDI 8 AVRIL

18H11

Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a lancé lundi sa campagne pour les élections européennes sur le thème du «courage de défendre les Français», son slogan, pour une Europe «des nations libres et des projets concrets».

Plaidant pour «une France respectée, une Europe utile», l'ancien allié de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, qui a choisi de faire cavalier seul au scrutin du 26 mai, a souligné lors d'une conférence de presse «l'obligation absolue» de renégocier les traités européens pour «remplacer» l'Union européenne et pas seulement la «changer».

11H27

Le Rassemblement national a lancé lundi un «emprunt patriotique» auprès des Français pour financer sa campagne, en leur demandant de prêter au moins 1.000 euros, avec un intérêt de 5%, étant donné le refus des banques, «injustifiable» à ses yeux, de lui prêter de l'argent.

10H02

«Je suis sûre que les ONG» qui viennent en aide aux migrants «sont sincères», a déclaré lundi la tête de liste LREM à l'élection européenne Nathalie Loiseau, tout en ajoutant que «les passeurs en profitent».

Vendredi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait estimé que les ONG chargées de secourir les migrants en Méditerranée «ont pu se faire complices» des passeurs, en évoquant «une réelle collusion» dans certains cas. «Quand vous venez en aide à des gens qui se noient vous le faites avec sincérité. Ce qui est vrai c'est que les passeurs, ils n'attendent que ça», a Nathalie Loiseau, ex-ministre des Affaires européennes, ce lundi sur CNEWS après avoir raconté ce qu'elle avait vu dans des foyers d'accueil des migrants en Grèce.

Dimanche 7 avril

18H00

La liste de La République en Marche (LREM) alliée au MoDem figure toujours en tête dans les intentions de vote aux élections européennes, devant celle du Rassemblement national (RN), qui baisse légèrement, selon un étude Harris Interactive et Agence Epoka.

La liste de la majorité pointe à 23% (=) et devance la liste RN, qui perd entre 1,5 et 0,5 point (à 20% en présence d'une liste «gilets jaunes», 21% sans liste «gilets jaunes»).

Les Républicains (LR) figurent toujours en troisième position avec 12% (-1 point) d'intentions de vote en cas de liste «gilets jaunes», devant La France insoumise (8,5%/+0,5), les écologistes d'EELV (8%/+1) et la liste conduite par Raphaël Glucksmann avec le soutien du Parti socialiste (5,5%/-1,5 point).

Suivent Debout la France (5%,=), Générations (3,5%, +1), et, à égalité, UDI (2%, =), PCF (2%, +0,5) et UPR de François Asselineau (2%, +1).

Les listes Les Patriotes et Résistons! de Jean Lassalle sont créditées de 1,5% des intentions de vote, Lutte ouvrière de 1%.

Si le scrutin avait lieu dimanche, une liste des «gilets jaunes», toujours hypothétique, recueillerait 3% (=).

VENDREDI 5 AVRIL

11h23

Marine Le Pen et Matteo Salvini sont convenus de tenir un meeting commun à la «mi-mai» en Italie en vue des élections européennes, a-t-on appris vendredi auprès du RN, à l'issue d'une rencontre entre les deux leaders nationalistes français et italien à Paris. La presse italienne évoquait ces derniers jours la date du 18 mai à Milan, fief de M. Salvini. La présidente du Rassemblement national et le chef de la Ligue italienne, qui est aussi ministre de l'Intérieur, se sont rencontrés dans un lieu non communiqué à la presse. M. Salvini est présent dans la capitale française jeudi et vendredi pour un G7 des ministres de l'Intérieur.

06h48

Le premier débat des élections européennesa a viré jeudi soir à la cacophonie. Voici ce qu'il faut en retenir.

JEUDI 4 AVRIL

21H59

Des menottes, du miel ou des fragments du mur de Berlin : les douze têtes de listes pour les Européennes qui participaient jeudi soir sur France 2 à un premier débat télévisé, invitées à venir avec un objet pour symboliser «leur Europe», ont présenté un véritable cabinet de curiosités.

20H57

Le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité et l'environnement sont les principaux enjeux qui guideront le vote des électeurs aux élections européennes du 26 mai, selon un sondage Odoxa réalisé avec Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi.

19H42

Marine Le Pen a annoncé jeudi qu'elle allait rencontrer vendredi à Paris son allié de la Ligue et ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, présent dans la capitale française pour un G7 des ministres de l'Intérieur. «Très heureuse de rencontrer mon ami Matteo Salvini demain à Paris pour parler des élections européennes à venir !», a tweeté la présidente du Rassemblement national.

13h01

France Télévisions avait le droit de ne pas inviter Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot au débat consacré aux élections européennes et programmé ce jeudi sur France 2, a tranché le Conseil d'Etat, saisi en appel par le groupe public. La haute juridiction a annoncé dans un communiqué avoir annulé des décisions prises lundi par le tribunal administratif de Paris, qui ordonnaient à France Télévisions d'inviter ces trois candidats au débat de «L'Emission politique» consacré aux européennes, ou à une autre émission de débat d'ici le 23 avril. Ce jugement n'aura pas d'impact sur la composition de l'émission de ce jeudi soir, France 2 ayant annoncé mardi que les trois candidats y participeraient, se pliant aux décisions du tribunal administratif.

09h50

Le député du Rassemblement national Gilbert Collard a annoncé jeudi sa possible présence en position éligible sur la liste de son parti aux élections européennes. «Je pourrais (...) oui», a affirmé sur franceInfo l'avocat et député du Gard, interrogé pour savoir s'il serait sur la liste du RN en position éligible. Si Gilbert Collard est élu et quitte l'Assemblée nationale, il ne restera que cinq députés RN.

08h37

«L'Emission politique» de France 2 s'articulera autour de deux thèmes sur l'Europe et ses frontières/la gouvernance, puis l'Europe fiscale/ l'environnement, l'économie. Chaque participant disposera au total de 12 à 13 minutes de temps de parole.

06h33

France 2 ouvre ce soir le bal des débats télévisés avec neuf des têtes de liste invitées dans «L'Emission politique», ainsi que trois autres candidats qu'elle a été contrainte par la justice d'ajouter à la dernière minute. Manon Aubry (LFI), Jordan Bardella (RN), François-Xavier Bellamy (LR), Ian Brossat (PCF), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Raphaël Glucksmann (Place publique-PS), Yannick Jadot (EELV), Nathalie Loiseau (LREM-MoDem et alliés), Benoît Hamon (Générations), Florian Philippot (Les Patriotes) et François Asselineau (UPR).

Dimanche 31 MARS

17h26

Le président des Patriotes, Florian Philippot a invité, dimanche, les gilets jaunes à rejoindre sa liste pour les élections européennes, estimant que leur «révolte» devait «aller beaucoup plus loin qu'à l'Elysée» et combattre aussi l'UE, qui «tue la France».

Au cours d'un meeting de lancement de campagne à Paris, l'ancien bras droit de Marine Le Pen a annoncé sa «décision dans (un) esprit de rassemblement de proposer à des +gilets jaunes+ désireux de s'engager de venir sur (la) liste» de son parti, leur proposant une dizaine de places.

Le parti, fondé en septembre 2017, est crédité de 2% d'intentions de vote alors que la liste ne sera connue qu'en avril, selon son entourage.



Au cours de ce meeting, M. Philippot a annoncé le soutien d'une ancienne tête de liste de Debout la France dans le Grand Est en 2014, Laure Ferrari.

16h44

Le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a assigné, dimanche, à son parti l'objectif de «dépasser les 15% de voix» aux Européennes, alors que les sondages lui attribuent 12% à 14% d'intentions de vote en vue du scrutin du 26 mai.

«On n'est pas condamnés à faire 14, 15% (...) On peut aller très au-delà», a-t-il souligné, citant en exemple les 20% obtenus par François Fillon à la présidentielle 2017 «après une campagne calamiteuse».

14h55

«Aidez-nous à faire vivre la démocratie en devenant notre banque» : la France insoumise a lancé dimanche une «campagne d'emprunt populaire» auprès des Français, qui pourront verser au minimum 400 euros, pour financer la campagne du parti aux élections européennes.

L'objectif est de «collecter plusieurs centaines de milliers d'euros», précise le parti dans un communiqué, qui indique par ailleurs que «le remboursement s'effectuera dans un délai maximum de douze mois sans intérêt». Sur le site lafranceinsoumise.fr, les prêteurs peuvent remplir un formulaire d'emprunt, avant signature et transfert de la somme par carte bancaire ou chèque.

En parallèle, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui précise avoir récolté 190.000 euros environ, fait appel aux dons. Dans son communiqué, LFI souligne que «le financement des campagnes électorales est un enjeu démocratique». Pour preuve, «certaines listes renoncent à se présenter fautes d'avoir à disposition les financements nécessaires pour mener une campagne». Pour LFI, dont «le budget global envisagé est de 4 millions d'euros», «la difficulté provient des délais de traitement des demandes de prêt par les banques», ajoute-t-on, et «celles-ci répondent très tardivement et ne versent, le cas échéant, le montant du prêt que quelques semaines, voire quelques jours, avant le vote».

SAMEDI 30 MARS

22h

«Pour les Français, pour les Européens, le compte n'y est pas», a affirmé Nathalie Loiseau, tête de la liste de la majorité pour les Européennes.

Lors de son premier metting, l'ancienne ministre a appelé l'Europe à prendre son envol, samedi, lors de son premier grand meeting à moins de deux mois du scrutin du 26 mai.

16H

Nathalie Loiseau a donné samedi le coup d'envoi de la campagne de La République en marche et de ses alliés pour les Européennes, lors d'un meeting organisé à Aubervilliers.

Le rendez-vous visait à catalyser l'enthousiasme des troupes macronistes pour l'ex-ministre peu connue du grand public.

Vendredi 29 mars

19h33

La cheffe de file de Lutte ouvrière pour les européennes, Nathalie Arthaud, a affirmé vendredi que le sujet central de la campagne des européennes ne devait pas être ou non de sortir des traités, proposant comme horizon la création des «Etats-unis socialistes d'Europe». «L'Union européenne est une institution de la bourgeoisie. On veut sortir de cette société dominée par la bourgeoisie. Elle a un tas d'institutions. On ne va pas choisir», a déclaré Mme Arthaud lors d'une conférence de presse à Paris.

JEUDI 28 MARS

16h34

Selon un dernier sondage EuroTRack OpinionWay-Tilder réalisé pour les Echos et Radio Classique, les listes de LREM et du RN totalisent chacune 23% des intentions de vote. 3èmes, les Républicains recueillent 13% devant France Insoumise (7%), Europe Ecologie-les Verts (7%), le PS (6%) et Debout la France (6%).