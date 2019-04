Elections européennes : les propositions des partis sur le fonctionnement de l'UE

Trop éloignée des citoyens, trop lente, trop technocratique... les critiques contre l'Union européenne sont multiples. Les programmes des partis pour les élections européennes du 26 mai prochain proposent chacun des pistes pour réformer son fonctionnement.

Ils veulent donner plus de pouvoir aux citoyens

Plusieurs partis font campagne pour renforcer les pouvoirs des citoyens dans le fonctionnement de l'Union européenne. C'est le cas notamment d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), qui propose que la Commission et le Parlement européens soient obligés de débattre et potentiellement de légiférer sur les initiatives citoyennes ­européennes (ICE) qui réunissent au moins un million de signatures. Le parti écolo propose également que l'UE se dote d'une nouvelle Constitution européenne, qui serait le résultat de débats citoyens.

Cette dernière mesure est également présente dans le programme de Génération.s. Le parti de Benoît Hamon souhaite la mise en place d’une Assemblée constituante, composée de représentants de tous les Etats de l'UE, élus démocratiquement, et qui rédigeront une nouvelle Constitution européenne.

Le Parti socialiste (PS), allié à Place publique pour ces élections, souhaite quant à lui élargir les prérogatives du Parlement européen (seule instance européenne dont les membres sont directement élus par les citoyens), et étendre le droit de pétition pour que les Européens s'investissent davantage.

L'UDI envisage elle aussi de modifier le fonctionnement des institutions européennes, en proposant que les commissaires européens soient élus démocratiquement ou encore que le président de la Commission européenne soit élu par les eurodéputés, en fonction des résultats des élections européennes.

De son côté, Le République en marche (LREM), alliée au MoDem et à Agir, ne souhaite pas modifier le fonctionnement des instances de l'Union. La liste de la majorité présidentielle souhaite plutôt organiser d'ici la fin de l'année une «conférence pour l'Europe afin de proposer tous les changements nécessaires à notre projet politique», qui associerait notamment des citoyens, des universitaires, les partenaires sociaux, ou encore des représentants religieux et spirituels.

Enfin, Lutte ouvrière (LO) veut renverser le capitalisme, seule manière selon le parti de «construire une Europe sociale soucieuse des peuples».

Ils veulent aussi donner plus de pouvoir aux citoyens, tout en limitant les marges de manoeuvre de l'UE

Même si la recherche d'une Europe plus démocratique fait également partie de leur programme, d'autres partis souhaitent dans le même temps réduire les marges de manoeuvre de l'UE, pour augmenter celles des Etats membres de l'Union. C'est le cas par exemple du Rassemblement national (RN), qui propose la suppression de la Commission européenne, le transfert de son pouvoir d'initiative législative au Conseil de l'UE (composé des ministres des pays membres de l'UE compétents sur le thème abordé), et un Parlement européen composé de «parlementaires nationaux délégués par les Etats membres».

Debout la France est sur la même ligne, puisque le parti souverainiste propose aussi la suppression de la Commission européenne, et la garantie d'un «droit de veto aux 5 pays européens (France, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne) représentant 66 % de la population du continent».

Le Parti communiste (PCF) est de son côté favorable à une nouvelle vision de la coopération, appelée «Union de nations et de peuples souverains et associés». Chaque peuple européen serait libre de choisir les domaines pour lesquels il souhaite s'associer aux autres Etats de l'UE. Une sorte d' «Union européenne à géométrie choisie».

La France insoumise (LFI) veut sortir des traités européens, et les renégocier, afin de «défendre la souveraineté populaire». Ainsi, le parti mené par Manon Aubry pour ce scrutin veut donner le pouvoir d’initiative des actes législatifs au Parlement européen. Dans le même temps, LFI souhaite augmenter les pouvoirs des parlements nationaux, en permettant par exemple aux parlements nationaux de bloquer un texte européen.

Les Républicains (LR) veulent également donner plus de pouvoirs aux citoyens, en réformant le dispositif de l'initiative citoyenne européenne (ICE) «pour la rendre plus accessible et transparente», et en donnant l'initiative législative aux seuls Parlement européen et Conseil de l'UE. Mais ils souhaitent aussi que l'Europe agisse seulement «lorsqu'elle a une vraie plus-value, à l'image de la PAC (politique agricole commune)» et laisse les Etats membres décider le reste du temps.

Ils veulent sortir de l'UE

La mesure phare des Patriotes et de l'UPR, sur laquelle est construit l'ensemble de leur programme, est la sortie pure et simple de l'UE, appelée le «Frexit», en référence au Brexit des Britanniques.

Pour Les Patriotes de Florian Philippot, c'est la «condition de toute politique libre et indépendante», tout comme pour l'UPR, dont le président François Asselineau estime que le Frexit permettrait à la France de «retrouver son indépendance nationale».