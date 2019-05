Métro, RER, circulation : les perturbations à Paris le 1er mai

Le 1er mai sera une journée de mobilisation importante dans la capitale où sont attendus de nombreux syndicats, des gilets jaunes, des «activistes radicaux» et un dispositif de 7.400 membres des forces de l’ordre. De fortes perturbations dans les transports en commun mais aussi sur le réseau routier parisien sont donc à prévoir.

Des stations de métro et de RER fermées

La préfecture de police a demandé la fermeture de nombreuses stations de métro, à Paris, ce mercredi, ainsi que des interruptions de trafic sur certaines lignes.

>A partir de 7h

Dès le matin, les stations Argentine, George V, Tuileries, Charles de Gaulle Etoile, Concorde, Franklin D. Roosevelt, Champs-Elysées Clémenceau, Victor Hugo, Ternes, Opéra, Kléber, Boissière, Pyramides, La Tour-Maubourg, Ecole Militaire, Madeleine, Invalides, Miromesnil, Assemblée nationale seront fermées.

>A partir de 12h

A partir de midi, les métros et les RER ne marqueront plus l’arrêt aux stations suivantes : Vavin, Raspail, Denfert Rochereau, Saint-Jacques, Glacière, Corvisart, Notre-Dame-des-Champs et Port-Royal.

>Interruption de trafic sur les lignes 6 et 8

A partir de 7h, le trafic sera interrompu sur la ligne 6 entre les stations Trocadéro et Charles de Gaulle Etoile. A partir de midi, c’est la portion reliant Montparnasse Bienvenüe à Place d’Italie qui ne fonctionnera plus.

La ligne 8 ne circulera plus dès 7h entre les stations La Motte Picquet Grenelle et Richelieu Drouot.

Circulation et interdiction de stationnement

La circulation sera interdite sur le parcours de la manifestation qui débutera dès 14h30 à Montparnasse en direction de la place d’Italie. Il sera donc interdit de rouler sur la place du 18 juin 1949, sur le boulevard du Montparnasse, le boulevard Port Royal, le boulevard Saint-Marcel, le boulevard de l’Hôpital et la place d’Italie.

Par ailleurs, à partir de 6h, le stationnement sera interdit sur ces mêmes axes de la capitale. Cette interdiction devrait être levée autour de 20h.

Autre lieu sensible interdit à la circulation, le Palais de l’Elysée aux abords duquel aucun véhicule ne pourra rouler dès 6h. L’interdiction s’applique au périmètre regroupant l’avenue Marigny, la place Beauvau et la rue du Faubourg Saint-Honoré.