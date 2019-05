Élections européennes : les dates à retenir jusqu'au scrutin

Le dimanche 26 mai prochain, les Français seront appelés à voter pour les élections européennes, afin d'élire leurs représentants au Parlement de Strasbourg. D'ici là, la campagne sera rythmée par des dates importantes, entre débats et sondages.

7 mai : nouveau débat télévisé

Après le débat télévisé sur France 2 (et France Inter) le 4 avril, avec les têtes de liste des douze principaux partis, CNEWS en organisera un avec Europe 1 le mardi 7 mai.

Il sera normalement suivi de plusieurs autres. En effet, LCI voudrait avoir le sien le 20 mai. France 2 promet de son côté un «débat décisif» dans L’Emission politique le 22 mai. BFM TV a déjà annoncé une grande soirée spéciale le 23 mai, durant laquelle les principales têtes de liste débattront autour de Ruth Elkrief et Apolline de Malherbe.

13 mai : début de la campagne officielle

La campagne électorale officielle débutera en France le lundi 13 mai. Cela signifie qu'à partir de cette date, tous les partis participant aux élections européennes bénéficieront d'un temps d'antenne gratuit sur les chaînes de télévision et de radio publiques (France 2, France 3, France Inter, Franceinfo, RFI...). On verra donc apparaître tout au long de la journée les clips de campagne des différentes listes, d’au moins trois minutes chacun.

Des règles édictées par le CSA, notamment d'équité, équilibreront l’attribution des temps d’antenne entre les listes soutenues par des partis (ou les groupements ayant des groupes parlementaires) et les autres listes.

15 mai : débat au Parlement européen

Le mercredi 15 mai à 21 heures se tiendra, au Parlement européen à Bruxelles, un débat entre les têtes de liste de tous les groupes politiques européens représentés dans l'hémicycle, appelées les «Spitzenkandidaten». Ce sont eux qui sont candidats à la présidence de la Commission européenne, pour succéder au Luxembourgeois Jean-Claude Juncker.

Ce débat réunira notamment l'Allemand Manfred Weber, candidat du Parti populaire européen (PPE, centre droit), le Néerlandais Frans Timmermans, du Parti socialiste européen (PSE, gauche), ou encore le Tchèque Jan Zahradil, du groupe nationaliste des Conservateurs et réformistes européens (CRE). Les discussions seront diffusées dans toute l'Europe (sur la chaîne Franceinfo en France), et seront traduites en direct par des interprètes.

21 mai : dernier sondage du Parlement européen

Les services du Parlement européen publieront le 21 mai, quelques jours avant le scrutin, leur dernier rapport sur les intentions de vote pour les élections européennes. Ils en ont déjà publié trois depuis mi-février, dans lesquels ils donnent une projection de la composition du futur hémicycle, en se basant sur les sondages nationaux.

Dans le dernier, rendu public le 18 avril, le PPE obtiendrait 180 sièges et les socialistes et démocrates (S&D) 149 sièges, loin devant l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ALDE) et ses 76 sièges. A noter tout de même que les potentiels élus de La République en marche (LREM) ne sont pas comptabilisés par cette étude dans le groupe de l'ALDE, alors qu'ils devraient selon toute vraisemblance y siéger.

26 mai : jour de vote

Le scrutin aura lieu le dimanche 26 mai en France métropolitaine. Dans les territoires d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française) et pour les Français de l'étranger basés sur le continent américain, ce sera la veille, le samedi 25 mai. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures, et jusqu'à 20 heures dans certaines grandes villes (Paris, Lyon, Marseille...). Les résultats officiels seront communiqués tard dans la soirée.