Les gargouilles endommagées de Notre-Dame imprimées en 3D ?

Restaurer Notre-Dame grâce à l'impression 3D, c'est la proposition d'une entreprise hollandaise spécialisée dans la sauvegarde du patrimoine. Concr3de s'était notamment illustrée en participant à la reproduction de l'arche de Palmyre, détruite par Daesh en Syrie.

Si sa technologie n'est pas centrée sur l'impression en pierre de grosses dalles, elle permet l'impression d'ouvrages plus petits et plus travaillés. Dans ce cadre, Concr3de affirme vouloir restaurer en 3D les gargouilles qui ont été endommagées. Pour ce faire, l'entreprise va numériser les statues, puis les imprimer, en ayant notamment recours aux cendres de l'incendie et les pierres endommagées comme matériel d'impression, au même titre qu'une imprimante classique utilise de l'encre.

Une partie de l'arche de Palmyre imprimée par Concr3de.

Pour le cofondateur de l'entreprise, il est logique de faire appel à ces techniques sur ce chantier. « Nous avons pensé que nous pourrions proposer un moyen de combiner les matériaux anciens avec les nouvelles technologies pour accélérer la reconstruction et créer une cathédrale qui ne soit pas simplement une copie de l’originale. Si on ne fait que copier en prétendant qu’il n’y a jamais eu d’incendie, on commettrait une faute historique», a ainsi déclaré Eric Geoboers à Deezen, un média spécialisé dans l'architecture.

Une initiative qui pourrait plaire aux personnes chargées du chantier et à Emmanuel Macron. Pour rappel, le président souhaite que la cathédrale soit rebâtie en cinq ans, à l'orée des Jeux Olympiques 2024. L'impression 3D pourrait donc permettre de gagner du temps sur ce projet, tout en donnant une teinte profondément moderne. Malgré tout, les experts et historiens de l'art continuent de demander au gouvernement de ne pas se précipiter. Il faudra attendre le 10 mai prochain pour en savoir plus, alors que le projet de loi pour la restauration sera présenté à l'Assemblée nationale.