Un entrepreneur installe son bureau sur une place de stationnement pour protester contre le prix des loyers

Un jeune entrepreneur a décidé d'installer ses bureaux, là où il pouvait se le permettre... Et c'est une place de stationnement de la ville de Toulouse qu'il a choisie comme lieu de travail.

Le but : protester contre le prix exhorbitant des loyers et le recours systématique à la voiture.

#WePark #Toulouse 2nd edition is LIVE! Join us for a drink until 5:30PM adress: https://t.co/GzxmWuYuB3 START 15h30! pic.twitter.com/nW6B7PFEQk

— Valoo (@valdecarpentrie) May 3, 2019