Gilets jaunes, en direct : la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, quelques tensions à La Roche-sur-Yon

Nombreux dans le cortège syndical du 1er mai, les gilets jaunes vont tenter samedi à l'occasion de leur acte 25 de relancer leur mobilisation, en repli depuis deux week-ends consécutifs.

8h38

Malgré l'interdiction de manifester dans le centre-ville, près de 500 personnes ont répondu à l'appel d'un rassemblement régional à La Roche-sur-Yon ce samedi 4 mai. Contrairement à ce que craignait la préfecture, la manifestation s'est globalement déroulée dans le calme. Seuls quelques heurts ont éclaté en milieu d'après-midi, lorsque certains manifestants se sont approchés du périmètre où tout rassemblement était interdit.

08h26

A paris, les manifestants étaient 1.200 de moins à manifester que la semaine passée. Les cortèges ont défilé dans le calme après l'agitation et les tensions du 1er mai.

Samedi 4 mai

19h14

A Metz, plusieurs milliers de personnes ont participé à une «marche mondiale pour une justice écologique et sociale». Parmi les manifestants, des écologistes et des gilets jaunes.

18h34

Le ministère de l'Intérieur a publié les derniers chiffres sur le nombre de gilets jaunes dans les rues. Selon place Beauvau, il y avait 18.900 manifestants, dont 1.460 à Paris, ce samedi. Si ce chiffre se confirmait, il s'agirait de la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement.

16h04

Selon le ministère de l'Intérieur, à 14 heures, il y avait 3.600 manifestants en France, dont 1.000 à Paris.

15h24

Une tribune intitulée «Gilets jaunes : Nous ne sommes pas dupes !» a été publiée dans les colonnes de Libération ce samedi 4 mai. Les signataires parmi lesquels figurent des comédiens (Emmanuelle Béart, Juliette Binoche, Simon Abkarian, Swann Arlaud), des cinéastes et des écrivains, salue le mouvement des gilets jaunes.

Ils demandent «une démocratie plus directe, une plus grande justice sociale et fiscale, des mesures radicales face à l'état d'urgence écologique».

14h10

Une centaine de gilets jaunes s'est retrouvée à La Roche-sur-Yon (Vendée) en périphérie de la ville. Le centre-ville fait l'objet d'une interdiction de manifester publiée par la préfecture.

13h30

Cet acte 25 des gilets jaunes semble marquée à la mi-journée par une baisse de la mobilisation. Une trentaine de personnes seulement est mobilisée à l'aéroport de Roissy. Plusieurs centaines de gilets jaunes sont rassemblées dans les rues de Paris. A noter que certains manifestants ont réinvesti des ronds-points, notamment dans le Calvados, l'Orne, l'Hérault et la Haute-Garonne.

09h47

A Paris, trois manifestations déclarées ont été autorisées par la préfecture. La première, au départ de l'hôpital Lariboisière à 13H00 doit rejoindre la place de la Nation. Comme samedi dernier, un tour des sièges des médias, dans les XVe et XVIe arrondissements, à l'ouest de la capitale, est au programme à partir de 13H00. Le troisième cortège partira à 14H00 de Jussieu (Ve), jusqu'à la rue de Patay (XIIIe).

vendredi 3 mai

16h40

L'IGPN a de nouveau été saisie suite à la diffusion d'une vidéo montrant un policier mettant sa matraque dans le pantalon d'un homme interpellé lors de la manifestation du 1er mai, rapporte vendredi l'AFP.

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 748





Images difficiles. Un policier manie sa matraque télescopique dans le pantalon d'un manifestant maîtrisé au sol.





Paris, Bd du Montparnasse métro Vavin,, #1erMai, 14h38, source : vidéo reçue par courriel. pic.twitter.com/RH3pIzENer — David Dufresne (@davduf) 2 mai 2019

Le préfet de police de Paris a également saisi ce vendredi l'IGPN pour deux autres vidéos, l'une où l'on voit un policier en train de gifler violemment un manifestant, devant un commerce du boulevard du Montparnasse, à Paris. L'autre montre un membre des forces de l'ordre lancer un pavé en direction des manifestants, toujours durant la manifestation du 1er-mai dans la capitale.

16h25

En visite à la maison de services au public de Montmoreau (Charente), le Edouard Philippe est notamment revenu sur la polémique autour de son ministre de l'Intérieur. Le Premier ministres a tenu à souligner que Christophe Castaner «a toute (sa) confiance».

15h19

Plusieurs élus ont appelé à la démission du ministre, accusé de mensonges. Christophe Castaner «doit partir, il n'est pas à la hauteur de sa fonction, il ne se comporte pas en homme d'État», a affirmé le député LFI du Nord Adrien Quatennens sur BFMTV, dénonçant un «mensonge» du ministre de l'Intérieur.

«Bien sûr qu'il doit démissionner parce qu'aujourd'hui on connait la réalité (...) Il a menti de manière éhontée. Place Beauvau, on a le roi des mythos et la réalité, c'est que le tissu de mensonges est la seule étoffe qui lui aille», s'est pour sa part exclamé le chef de file des communistes aux européennes, Ian Brossat, sur RTL.

«Il a menti, il a voulu manipuler l'opinion, il doit démissionner, ce n'est qu'une longue suite d'incompétences et de mensonges», a accusé le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Même exigence du candidat «frexit» aux européennes, Florian Philippot, qui l'accuse d'être «un menteur de l'Intérieur».

15h02

Castaner tente de clore la polémique : « J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot ‘attaque’ », a déclaré vendredi le ministre à la presse lors d'un déplacement à Toulon. « Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet et le voyant l'être, je me dis que je n'aurais pas dû l'employer », a-t-il ajouté.

14H09

Députés et sénateurs socialistes et communistes ont réclamé vendredi l'audition devant le Parlement de Christophe Castaner, au coeur d'une polémique pour ses propos sur une «attaque» de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai.

Le président des sénateurs PS, Patrick Kanner, a annoncé sur Twitter son intention de solliciter la convocation du ministre devant la commission des Lois du Sénat, «pleinement» justifiée selon lui par «l'analyse objective des faits à la Pitié-Salpêtrière et leurs commentaires pour le moins hasardeux».

Son homologue à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, demande elle aussi l'audition de M. Castaner devant la commission des Lois de l'Assemblée, estimant «nécessaire» que le ministre s'explique sur ses déclarations.

« S'il s'avérait que le ministre de l'Intérieur a relayé sciemment ou pas de fausses informations ou des informations non vérifiées, se trouverait dès lors nécessairement posée la question du maintien de la confiance que lui accordent le président de la République et le Premier ministre, avec les conséquences que cela implique », écrivent les députés PS dans un courrier adressé à la présidente de la commission des Lois de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet (LREM).

De leur côté, Eliane Assassi, présidente des sénateurs CRCE à majorité communiste, et André Chassaigne, président du groupe GDR à l'Assemblée, ont demandé dans un communiqué commun, à la fois « la convocation dans l'urgence du ministre de l'Intérieur par les commissions des lois du Parlement et la création d'une commission d'enquête parlementaire pour que toute la lumière soit faite sur les événements du 1er mai ».

« Le ministre de l'Intérieur participe volontairement à l'aggravation des tensions, déjà nourries par le refus du chef de l'État et du gouvernement d'entendre les aspirations populaires », affirment-ils. « Il se révèle comme un provocateur et un manipulateur, indigne des missions de maintien de l'ordre public et de respect des libertés relevant de sa responsabilité ».

12H09

En déplacement dans le Var, le ministre de l'Intérieur reconnaît avoir employé un terme inapproprié pour désigner l'intrusion de manifestants à la Pitié-Salpêtrière, le 1er mai, à Paris.

«J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot 'attaque'. Je me dis que je n'aurais pas dû l'employer. 'Intrusion violente', terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté et semble confirmé par les vidéos qui sont apparues depuis.»

Pitié-Salpêtrière : «Je n'aurais pas dû employer le terme 'attaque'», mais «intrusion violente», a déclaré Christophe Castaner pic.twitter.com/UWLrR7tRrx — CNEWS (@CNEWS) May 3, 2019

10h40

L'inspection générale des services de police nationale (IGPN) a été saisie après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un policier lançant un pavé lors de la manifestation parisienne du 1er mai, a-t-on appris vendredi de source policière. Le préfet de police Didier Lallement a saisi l'IGPN, selon cette source policière.

La scène se déroule mercredi lors d'échauffourées entre forces de l'ordre et militants radicaux « black blocs » pendant le défilé parisien. Sur la vidéo, on voit plusieurs CRS armés de boucliers et lanceurs de balle de défense (LBD) faire face à un attroupement tandis qu'à leurs pieds des pavés ont été descellés.

La vidéo montre ensuite un CRS jeter un pavé en direction des manifestants.

09H27

Le député LFI Adrien Quatennens et le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan ont appelé vendredi à la démission du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, cible des oppositions après ses propos sur une «attaque» de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge du cortège du 1er mai.

07H36

L'opposition s'en est pris jeudi au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, l'accusant de mentir et lui demandant de «s'expliquer», après ses propos concernant une «attaque» de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge du cortège du 1er mai. Mercredi soir, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait twitté : «Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l'ordre: elles sont la fierté de la République». Une vidéo diffusée jeudi sur Facebook contredit la version, défendue notamment par Christophe Castaner, d'une «attaque» par des manifestants du service réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Jeudi 2 mai

21h15

La tête de liste EELV aux élections européennes, Yannick Jadot, a demandé jeudi à Bordeaux une «commission d'enquête parlementaire» sur les incidents.

Selon lui, Christophe Castaner «cherche la radicalisation de tous contre tous et d'une certaine façon, instrumentalise la violence inaceptable des Black Blocs pour essayer de discréditer toute manifestation, toute expression qui n'est pas l'expression du gouvernement», a-t-il ajouté.

20h07

Les 32 gardes à vue ordonnées dans le cadre de l'enquête sur une intrusion au sein de l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtière lors du défilé du 1er mai ont toutes été levées jeudi, a indiqué le parquet de Paris.

Les investigations se poursuivent «afin de faire la lumière sur toutes les circonstances de l'intrusion au sein de l'établissement», a ajouté le parquet. Mercredi, le ministère de l'Intérieur Christophe Castaner avait dénoncé une «attaque» visant l'hôpital, après l'irruption de dizaines de manifestants, mais cette version a été battue en brèche par des témoignages et des vidéos sur les réseaux sociaux.

18h30

Accusant Christophe Castaner de mentir, l'opposition demande ce jeudi au ministre de l'Intérieur de «s'expliquer». Pour Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, le pensionnaire de la place Beauvau doit «cesser de mettre de l'huile sur le feu» et doit «s'expliquer sur ses déclarations démenties par les faits».

Le ministre de l’Interieur doit cesser de mettre de l’huile sur le feu et doit maintenant s’expliquer sur ses déclarations démenties par les faits. https://t.co/BFIWTVTWE3 — Bruno Retailleau ن (@BrunoRetailleau) 2 mai 2019

17h

Des «dégradations» et un vol ont été commis dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a indiqué la direction de l'AP-HP. Cependant, il n'existe «à ce stade aucun lien» avec l'intrusion de manifestants lors du défilé du 1er mai, a appris l'AFP.

14h20

«Monsieur Castaner est un menteur, en plus d'être un incompétent», a lancé jeudi le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, accusant le ministre de l'Intérieur d'avoir «inventé» l'attaque de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpétrière en marge de la manifestation du 1er mai.

Christophe Castaner «s'est précipité hier soir sur les plateaux de télévision pour faire croire à une attaque d'un hôpital. Le mot 'attaque', c'est très grave, ça veut dire que des gens délibèrent de prendre d'assaut un hôpital. Naturellement, ce n'est pas vrai», a poursuivi le député de Marseille.

Le ministre de l'Intérieur «invente des informations pour discréditer les gens, pour créer du trouble, des tensions, un mauvais état d'esprit», a poursuivi Jean-Luc Mélenchon, interrogé dans la cité phocéenne, où il avait défilé la veille.

12H22

Edouard Philippe a dénoncé jeudi l'intrusion «totalement irresponsable» d'une trentaine de manifestants la veille dans l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, en s'interrogeant sur la «justification de ces remises en cause» d'un service public.

Le fait d'«entrer dans un hôpital alors qu'on est en train de manifester (est) idiot, et au fond scandaleux. Venir perturber le fonctionnement d'un service public hospitalier de cette façon est totalement irresponsable», a réagi le Premier ministre en marge d'un déplacement en Charente.

10H43

Cent quatre-vingt-onze gardes à vue étaient toujours en cours jeudi matin à Paris, à la suite des interpellations réalisées dans le cadre de la manifestation du 1er mai, a indiqué le parquet de Paris.

Au total, 315 personnes avaient été placées en garde à vue, dont 12 mineurs.

Dans le détail, parmi les majeurs, 180 étaient encore en garde à vue jeudi matin, 37 ont été présentées à la justice dont 7 en vue d'un jugement en comparution immédiate, 6 ont fait l'objet d'une convocation en justice, 43 ont reçu un rappel à la loi et 37 procédures ont été classées sans suite.

Du côté des mineurs, 11 étaient en garde à vue et l'un d'entre eux a fait l'objet d'un rappel à la loi.

08H42

Les syndicats CGT et Solidaires, de même que plusieurs responsables politiques d'opposition, ont vivement critiqué le dispositif sécuritaire mis en place mercredi à Paris pour répondre aux violences des radicaux lors de la manifestation du 1er mai, mais le gouvernement s'est défendu. Pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, «il y a un problème» avec le préfet de police Didier Lallement et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Avant même le départ de la manifestation, en début d'après-midi, le leader syndical avait été contraint de quitter le cortège de tête, après avoir été pris à partie par des radicaux.

07H03

Trois cent quinze placements en garde à vue étaient comptabilisés à Paris mercredi à 21h45, en lien avec la manifestation du 1er mai dans la capitale, a indiqué le parquet de Paris.

La préfecture de police de Paris a dénombré de son côté 330 interpellations et plus de 15.000 contrôles préventifs effectués par les forces de l'ordre. Dans le détail, 303 majeurs et 12 mineurs ont été placés en garde à vue dans le capitale.

Parmi eux, "plus de trente" l'ont été à la suite de l'irruption de dizaines de participants au défilé dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a précisé le parquet.

Selon un comptage réalisé pour un collectif de médias par le cabinet Occurrence, quelque 40.000 personnes ont manifesté mercredi à Paris, un nombre évalué à 80.000 par la CGT.

Mercredi 1er mai

22h30

«Je regrette vraiment que la journée du 1er mai ait été volée par la violence de quelques-uns», a déclaré Christophe Castaner lors de son déplacement en début de soirée à l'hôpital de la La Pitié-Salpêtrière. L'hôpital, situé à proximité de la place d'Italie où le parcours de la manifestation syndicale parisienne de ce mercredi 1er mai s'est terminé après des heurts, a été «attaqué» par des dizaines de black blocs qui auraient voulu rentrer par la sortie de secours, a affirmé le ministre de l'Intérieur.

Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital.



On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger.



Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République. pic.twitter.com/BjXYFw2XzR — Christophe Castaner (@CCastaner) May 1, 2019

20h13

Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur estime que «l'important dispositif et la stratégie de maintien de l'ordre qui ont été mis en oeuvre dans la capitale ont démontré leur efficacité.»«Les contrôles préventifs ont permis d'intercepter de nombreux individus équipés pour casser», souligne Christophe Castaner, qui se félicite que «le nombre, la mobilité et la réactivité des forces de l'ordre» aient «permis d'empêcher les nombreux casseurs présents de se constituer en black blocs».

20h00

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner est actuellement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière auprès du CRS blessé.

#ChristopheCastaner, juste avant sa visite au CRS blessé : «Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation». pic.twitter.com/aKKdWFMEpP — CNEWS (@CNEWS) May 1, 2019

19h59

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est exprimé sur Twitter. «Préserver le droit de manifester, sécuriser les cortèges, contenir les débordements, interpeller les fauteurs de troubles et porter secours : une nouvelle fois, en ce 1er mai et sur l'ensemble du territoire, mobilisation totale des femmes et des hommes du ministère de l'Intérieur», a-t-il déclaré.

Préserver le droit de manifester, sécuriser les cortèges, contenir les débordements, interpeller les fauteurs de troubles & porter secours : une nouvelle fois, en ce #1erMai et sur l’ensemble du territoire, mobilisation totale des femmes et des hommes du ministère de l’Intérieur. pic.twitter.com/TufzIyIK5S — Christophe Castaner (@CCastaner) May 1, 2019

19h42

A Paris, 19.785 contrôles préventifs ont été réalisés et 336 personnes ont été interpellées.

19h34

Pour cette journée de mobilisation nationale, 24 manifestants et 14 membres des forces de l'ordre ont été légèrements blessés. On comptabilise 380 interpellations, dont 330 à Paris. 250 personnes ont été placées en garde à vue, dont 210 à Paris.

19h24

164.500 personnes ont manifesté dans toute la France dont 28.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur.

19h12

Dans un tweet posté cet après-midi, Emmanuel Macron évoque le 1er mai comme «la fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent, parce qu'ils produisent, parce qu'ils forment, parce qu'ils savent que par le travail nous construisons l'avenir.» «Merci de porter ces valeurs et d'oeuvrer chaque jour pour notre Nation», ajoute-t-il.

Le #1erMai est la fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent, parce qu’ils produisent, parce qu’ils forment, parce qu’ils savent que par le travail nous construisons l’avenir. Merci de porter ces valeurs et d’œuvrer chaque jour pour notre Nation. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2019

19h01

Sur Twitter, la préfecture de police a condamné le tag «CRS = DAESH», réalisé sur une banque saccagée sur le cortège de la manifestation. Elle parle d'une «assimilation inadmissible» et apporte son «soutien» et «remerciements aux forces de l'ordre».

#1ermai CRS=DAESH assimilation inadmissible. Soutien et remerciements aux forces de l ordre qui démontrent une nouvelle fois un engagement et une détermination sans faille. pic.twitter.com/U5jtcBeDyV — Préfecture de police (@prefpolice) May 1, 2019

18h50

Après avoir été le théâtre de nombreux heurts, le calme est revenu place d'Italie.

18h45

Une journaliste de l'agence publique russe Ria Novosti a déclaré avoir reçu des coups de matraque de la police française au visage et au bras alors qu'elle couvrait les manifestations du 1er mai à Paris.

«Le casque m'a protégée des blessures graves, mais j'ai toujours mal au bras», a déclaré la journaliste Viktoria Ivanova citée par Ria Novosti en ajoutant qu'elle avait été frappée par la police malgré le brassard et le casque «presse» qu'elle portait.

Le ministère russe des Affaires étrangères a aussitôt réagi en appelant les autorités françaises à «mener une enquête minutieuse sur cet incident». «Nous jugeons inadmissible le recours à la violence à l'encontre de journalistes dans l'exercice de leurs activités professionnelles», a souligné le ministère dans un communiqué.

18h38



Francis Lalanne à propos du 1er mai : «Cet événement traditionnel national a été dramatisé, instrumentalisé, par le régime actuel pour créer la violence». pic.twitter.com/2S3xfCsrAN — CNEWS (@CNEWS) May 1, 2019

18h25

330 personnes ont été interpellées et 17.706 contrôles préventifs ont été réalisés, à Paris, à 18h, selon la préfecture de police de Paris.

18h08

La fin du cortège parisien arrive pacifiquement vers la place d'Italie.

17h58

220 placements en garde à vue étaient comptabilisés à Paris, à 17h30, selon nos informations.

17h55

Au total, 310.000 personnes ont manifesté, ce mercredi, dans le cadre de près de 250 manifestations et rassemblements organisés pour la journée des travailleurs, a annoncé dans un communiqué la CGT.

L'an dernier, les manifestations avaient rassemblé 210.000 personnes selon la CGT, 143.500 selon le ministère de l'Intérieur.

17h42

Le CRS blessé vient de la compagnie de Toulouse, selon les informations de CNEWS. Le capitaine a été blessé au visage dans l'exercice de sa mission. Transporté à l'hôpital, il est en urgence relative.

17h39

Selon la Préfecture de police, 15.306 contrôles préventifs ont été effectués. 288 personnes ont été interpellées.

17h38

Une agence de la Caisse d'épargne a été saccagée boulevard Saint-Marcel, non loin de la place d'Italie.

17h29

«La police a tiré des gaz lacrymogènes dans le cortège et a voulu entrer dans le cortège», a déclaré Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.

«La police a tiré des gaz lacrymogènes dans le cortège et a voulu entrer dans le cortège», raconte le secrétaire général de la CGT qui a été contraint de se mettre à l'abri momentanément pic.twitter.com/FaUuLWuJFH — CNEWS (@CNEWS) May 1, 2019

Sur Twitter, la préfecture de police a réagi. «Les forces de l'ordre ont pour mission de faire respecter l'ordre républicain qui permet à chacun d'exprimer ses opinions en tout sécurité. La CGT n'a jamais été la cible de policiers et gendarmes qui ont assuré leur mission avec détermination face à des casseurs violents.

Les forces de l ordre ont pour mission de faire respecter l ordre républicain qui permet à chacun d exprimer ses opinions en toute sécurité. La CGT n a jamais été la cible des policiers et gendarmes qui ont assuré leur mission avec détermination face à des casseurs violents. — Préfecture de police (@prefpolice) May 1, 2019

17h21

206 placements en garde à vue étaient comptabilisés à Paris, à 16h, selon le parquet de Paris.

17h18

Selon nos informations, le CRS blessé a reçu un pavé dans le visage.

17h05

Des tensions ont éclaté en fin de cortège, à Paris.

16h56

Dans le 13e arrondissement de Paris, la situation reste tendue boulevard de l'Hôpital. Des canons à eau ont été utilisés pour tenter de disperser une partie des manifestants.

Place d'Italie, un CRS a été blessé puis évacué.

16h43

A Paris, 40.000 personnes ont manifesté selon un comptage réalisé pour un collectif de médias par le cabinet Occurrence.

16h36

Dans le secteur du boulevard de l'Hopital, rue Campo Formio, une voiture est en feu.

16h34

Sur Twitter, la Préfecture de police indique avoir procédé à 55 interpellations dans le secteur Montparnasse.

55 interpellations secteur #Montparnasse. Merci aux policiers et aux gendarmes pour leur intervention déterminante lors des violences et dégradations commises. — Préfecture de police (@prefpolice) May 1, 2019

16h30

Manifestations du #1erMai : La situation se tend dans le 13e arrondissement pic.twitter.com/6V5O1vvvQB — CNEWS (@CNEWS) May 1, 2019

16h23

Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait, à 14h, 151.000 manifestants dans toute la France, dont 16.000 à Paris.

16h16

Après des tirs de projectiles, place d'Italie, lieu d'arrivée et de fin officielle du cortège syndical, les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.

16h13

148 personnes placements en garde à vue étaient comptabilisés, à Paris, à 15h, a indiqué le Parquet de Paris.

16h01

A la fin du cortège, boulevard du Montparnasse, la situation est détendue alors que sur le boulevard de l'Hôpital, des accrochages ont lieu entre les forces de l'ordre et des manifestants.

15h47

La situation se tend dans le 13e arrondissement de Paris, devant un commissariat de police, proche de la place d'Italie.

15h45

Maxime Nicolle : « Il y a des milliards pour les multinationales en dividendes […] et il n’y a pas de milliards qui viennent pour les pauvres » #1erMai pic.twitter.com/0B2XvnWJ4j — CNEWS (@CNEWS) May 1, 2019

15h40

Jérôme Rodrigues : « Si c’est ça la nouvelle doctrine de Castaner de maltraiter les manifestants pour les empêcher de manifester, il faudrait peut-être qu’il revoit sa copie, le garçon » #1erMai pic.twitter.com/ZwwtP5huWJ — CNEWS (@CNEWS) May 1, 2019

15H07

Nouveaux chiffres communiqués par l'Intérieur : 200 personnes ont été interpellées et 12.528 contrôles ont été effectués par la police.

14h57

Alexis Corbière : « La manière dont les forces de l'ordre agissent, ce n'est pas sérieux » #1erMai pic.twitter.com/aTsJV2YlCp — CNEWS (@CNEWS) May 1, 2019

14h48

#manifestation L’action rapide et efficace des forces de l ordre a permis de mettre fin aux exactions commises dans le secteur Montparnasse: autonomie, réactivité et mobilité sont les maîtres mots du dispositif. — Préfecture de police (@prefpolice) May 1, 2019

14h46

A Paris, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a été contraint de quitter momentanément le cortège de manifestants après avoir été pris à partie par des black blocs. Il aurait été victime de jets de bouteilles par un groupe d'individus.

14h33

Le cortège de manifestants s'élance désormais de Montparnasse pour rejoindre la place d'Italie.

14h22

A Paris, un manifestant a été blessé à la tête.

14h13

A Besançon, entre 200 et 300 gilets jaunes ont essayé de s'introduire dans un commissariat de la ville.

Les forces de l’ordre ont usé de gaz lacrymogène pour évacuer avenue de la gare d’eau à #Besancon devant L’hôtel de police #1ermai2019 les #giletsjaunes quittent chamars et repartent au centre-ville https://t.co/paJf6fkfcv pic.twitter.com/lglO7NZApF — macommune.info (@maCommune) May 1, 2019

14h10

La tension est toujours palpable en tête du cortège de la manifestation qui commence officiellement à 14h30. Policiers et manifestants violents s'affrontent depuis plus d'une heure à présent.

13h47

A la mi-journée, les forces de police induquent avoir procédé à 165 interpellations et mené 9016 contrôles préventifs.

13h39

La tension est toujours vive boulevard du Montparnasse. Les policiers effectuent des charges pour disperser les manifestants.

13h33

Depuis environ trente minutes, les policiers tirent les premiers gaz lacrymogènes de la journéee au niveau du restaurant La Rotonde, boulevard du Montparnasse. Officiellement, la manifestation commence à 14h30.

12H53

Tandis que les black blocs arrivent en tête du cortège à Montparnasse, sous les applaudissements et les chants «tout le monde déteste la police», les premiers coups de matraque tombent.

Les forces de l’ordre traversent la foule sous les chants «tout le monde déteste la police», premiers coups de matraque pic.twitter.com/uSzklcyVGp — Gurvan Kristanadjaja (@GurvanKris) May 1, 2019

Les blacks bloc traversent le cortège en sens inverse sous les applaudissements #1erMai pic.twitter.com/2axMyJZr6O — France Bleu Paris (@francebleuparis) May 1, 2019

12H52

Selon la préfecture de police de Paris, 3.700 contrôles «préventifs» et 88 interpellations ont été effectuées à 11h15.

12H45

Jean-Marie Le Pen se trouve place de la Pyramide à Paris. Selon un journaliste de La Croix, le public n'est pas nombreux. L'ancien président d'honneur du FN affirme, sous les applaudissements, que l’incendie de Notre-Dame de Paris est «probablement criminel» et évoque des «services [secrets]».

Jean-Marie Le Pen : « L'incendie de #NotreDame est un incendie criminel » pic.twitter.com/yduyUeCnAA — CNEWS (@CNEWS) May 1, 2019

12H40

A Grenoble, le climat est très présent sur les pancartes des manifestants.

12H25

Au Mans, 1.500 personnes ont répondu présentes à la manifestation du 1er mai. Plus de 100 gilets jaunes faisaient partie du cortège. Vers 12 heures, les manifestants étaient de nouveau devant la Préfecture pour la prise de parole des leaders syndicaux.

#lemans manif du 1er mai : un cortège qui tient la route avec au moins 1500 personnes , peut être même plus. Ils passent actuellement au jacobin et partent vers la préfecture pic.twitter.com/GwFycApBtu — jonas pouclet (@Jspoleta) May 1, 2019

12H06

35 personnes avaient été interpellées à 11 heures à Paris, selon la préfecture de police à franceinfo.

11H40

A Nice, les manifestants se retrouvent autour des mêmes luttes en ce 1er mai.

La convergence des luttes entre syndicats et gilets jaunes s’opère à Nice.





Une grande mobilisation en ce #1erMai2019 depuis longtemps.#GiletsJaunes #1erMai #Nice06 pic.twitter.com/qdJB4lSpej — Maxime CJ (@ChabrierM) May 1, 2019

11H29

Le cortège syndical parisien, à l'appel de la CGT, FSU, Solidaires, l'Unef, l'UNL et FO, s'élancera à 14h30 de Montparnasse à la place d'Italie.

Les « gilets jaunes » investissent la place près de la Gare Montparnasse à Paris à quelques heures du début du cortège qui se rendra Place d’Italie. #AFP pic.twitter.com/DiNp7RAL5d — Myriam Adam (@AdamMimi) May 1, 2019

11H18

D'autres manifestants se sont retrouvés à Rouen et Marseille.

10H58

A Clermont-Ferrand aussi, les gilets jaunes ouvrent le cortège.

La manif du #1erMai commence place Delille à #ClermontFd avec les Gilets jaunes en tête de cortège. pic.twitter.com/OMOFDg7u5S — Fanny Guiné (@FannyGuine) May 1, 2019

10H50

A Lille, les manifestants ont également commencé à investir les rues.

La manif du #1erMai commence place Delille à #ClermontFd avec les Gilets jaunes en tête de cortège. pic.twitter.com/OMOFDg7u5S — Fanny Guiné (@FannyGuine) May 1, 2019

10H46

Des «gilets jaunes» ont commencé à défiler à Montparnasse, à Paris.

À Paris, début du rassemblement des « gilets jaunes » à Montparnasse pour le 1er mai. #AFP pic.twitter.com/jvma2Yk0oe — Myriam Adam (@AdamMimi) May 1, 2019

08H49

Avant 8h30, la police a déjà procédé à des interpellations, a indiqué le porte-parole de la police nationale, Michel Lavaud, au micro de franceinfo. «Nous avons plusieurs interpellations, en cours de décompte, dans le cadre de contrôles préalables à Paris et dans toutes les villes où la vigilance est de mise, notamment pour détention d'objets illicites, port d'armes réelles ou par destination», a-t-il déclaré.

08H16

Le gouvernement redoute la présence de «1 000 à 2 000 activistes radicaux», selon le terme employé par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Emmanuel Macron a quant à lui réclamé que la réponse aux «black blocs» soit «extrêmement ferme».

07H54

La porte-parole de Force Ouvrière, Nathalie Arthaud, a dénoncé sur France 2 un climat de «psychose» entretenu par le gouvernement au sujet de cette manifestation du 1er mai. «Depuis 2 jours le gouvernement crée la psychose, mais ça ne m'empêchera pas d'aller manifester.»

07H31

Plus de 7 400 policiers et gendarmes mobilisés à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, justifie cet important dispositif de sécurité par le fait que des appels à transformer la ville en «capitale de l'émeute» circulent sur les réseaux sociaux.

Les commerces devront être barricadés sur le parcours principal. Le préfet de police de Paris a déjà ordonné la fermeture des commerces, débits de boissons et restaurants sur le parcours du cortège intersyndical parisien, le temps de la manifestation (qui est autorisée et doit s'élancer à 14h30 de Montparnasse pour rejoindre la place d'Italie).

Mardi 30 avril

17h10

Plus de 7.400 membres des forces de l'ordre seront déployés mercredi lors de la manifestation du 1er mai à Paris, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui promet la «plus grande vigilance» face à la présence annoncée de «1.000 à 2.000 activistes radicaux» aux côtés d'«ultra jaunes», des gilets jaunes radicalisés.

«D'après les informations dont nous disposons, 1.000 à 2.000 activistes radicaux, possiblement renforcés d'individus venant de l'étranger pourraient tenter de semer le désordre et la violence. Ils devraient être rejoints par plusieurs milliers de ce qu'il convient désormais d'appeler des ultra jaunes, ces 'gilets jaunes' qui se sont peu à peu radicalisés», a précisé le ministre lors d'une conférence de presse organisée ce mardi 30 mai.

12H25

La liste pour les élections européennes du mouvement «Jaunes et citoyens» conduit par Jean-François Barnaba a rejoint celle de Florian Philippot, partisan d'une sortie de la France de l'UE, ont annoncé mardi les deux formations.

10H56

La facture des mesures liées au mouvement des «gilets jaunes» atteint 17 milliards d'euros, selon Bruno Le Maire, a indiqué mardi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. «Au total, on est sur 17 milliards d'euros environ», a déclaré M. Le Maire sur France 2, en promettant de compenser en partie cette facture par des mesures d'économies sur la dépense publique.

Sur ces 17 milliards, dix milliards correspondent aux mesures «annoncées en décembre» par le chef de l'Etat, comme la revalorisation du Smic et la défiscalisation des heures supplémentaires, entrées en vigueur en janvier 2019, a détaillé le ministre.

A ces dix milliards s'ajoutent les cinq milliards de baisse d'impôt sur le revenu, prévus pour 2020, et le coût de la réindexation sur l'inflation des petites retraites, chiffré par Bercy à 1,4 milliard d'euros.

09H53

Le plan d'action du gouvernement à 6 mois présenté lundi pour commencer à mettre en oeuvre les annonces d'Emmanuel Macron après cinq mois de crise des «gilets jaunes» est «une pluie de confettis», a estimé mardi Marine Le Pen.

«En fait il n'y a pas de mesures. C'est une pluie de confettis qu'il a envoyée. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de tangible», a affirmé sur Sud Radio la présidente du Rassemblement national, dont la liste aux élections européennes talonne dans les sondages celle de la majorité. «Le Premier ministre vient nous voir en nous disant 'écoutez on a réfléchi à rien, on ne sait absolument pas ce qu'on va faire, donc il faut quand même prendre un peu recul sur l'élection présidentielle'» de 2022, a-t-elle ironisé.

08H30

«Suicidez-vous, suicidez-vous» : un homme, jugé pour avoir participé aux appels au suicide lancés aux policiers lors de l'acte 23 des «gilets jaunes», a été condamné mardi à huit mois de prison avec sursis par le tribunal de Paris. Ce cuisinier au chômage, âgé de 49 ans, devra également accomplir 180 heures de travail d'intérêt général, avec obligation de trouver un travail et de verser 500 euros à chacun des deux policiers qui ont porté plainte au titre du préjudice moral.

Lundi 29 avril

23h15

Le CHU de Toulouse a indiqué lundi avoir porté plainte contre X pour «violation du secret médical», après une fuite de dossiers médicaux de gilets jaunes blessés à l'appui d'accusations de fichage, qu'il a rejetées.

Une enquête interne sera aussi lancée, avec «gel des bases informatiques, pour que le(s) agent(s) qui ont extrait et transmis ces données à plusieurs organes de presse, répondent de leurs actes», a-t-on indiqué au CHU.

Des captures d'écran de plusieurs de ces dossiers -- précisant la nature des blessures des admis aux urgences et le contexte de manifestations de gilets jaunes -- ont été publiés lundi sur le site internet de France 3 Occitanie, avec les noms des patients masqués. Ensuite retirées, à la demande du CHU, ces pièces avaient été présentées comme témoignant d'un fichage, via l'utilisation du système d'information pour le suivi des victimes, SI-VIC.

Après la mise en cause par le Canard enchainé du recours à ce fichier dans le contexte de la crise des gilets jaunes, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France en ont reconnu un usage «inapproprié» et ont lancé une mission d'enquête.

Mais selon le CHU, ses dossiers mis en ligne proviennent d'un autre logiciel, [email protected], mis en place à Toulouse depuis 2005 pour «faciliter la transmission d'informations médicales et ainsi offrir des soins adaptés, en période de crise et de forte affluence». Ce logiciel, activé à de multiples reprises depuis, «ne sert nullement à ficher les individus», les informations qu'il contient «ne sont en aucun cas transmises à des tiers et notamment aux forces de l'ordre», a affirmé le CHU.

22H23

La préfecture du Calvados a annoncé lundi que le centre-ville de Caen serait interdit le 1er mai à toute manifestation autre que celle déclarée par l'intersyndicale alors que des «gilets jaunes» disent vouloir se joindre au cortège.

17h30

Le préfet du Rhône a pris un arrêté interdisant de manifester dans l'hyper-centre de Lyon le 1er Mai, alors même que le traditionnel cortège syndical n'avait pas prévu d'y passer.

«Depuis plusieurs semaines, des manifestations perturbent chaque samedi le centre-ville de Lyon et engendrent des atteintes répétées aux personnes et aux biens, qui se concentrent notamment sur les commerces et le mobilier urbain», explique la préfecture dans un communiqué publié, ce lundi 29 avril.

Il sera donc interdit de manifester dans et autour la principale artère commerçante de la presqu'île, la rue de la République, de 11H00 à 20H00.

Le défilé du 1er Mai, organisé à l'appel de la CGT, FSU, Solidaires, l'Unef, l'UNL et la CNT, doit partir à 10H30 de la place Jean Macé pour rejoindre la place Bellecour. «D'autres appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux afin de rejoindre le cortège principal», précise la préfecture.

17h05

Le reporter Gaspard Glanz pourra se trouver à Paris le 1er Mai et les prochains samedis après la levée par le tribunal de Paris de son contrôle judiciaire qui lui interdisait d'être dans la capitale ces jours-là.

Gaspard Glanz avait été interpellé le 20 avril, lors du 23e week-end de mobilisation des gilets jaunes, après avoir fait un doigt d'honneur aux forces de l'ordre. Devant être jugé le 18 octobre pour «outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique», il avait été placé sous contrôle judiciaire par un juge des libertés et de la détention (JLD) la semaine passée.

Le tribunal a reconnu l'irrégularité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, en raison de l'absence de motivations, comme le réclamaient les avocats de Gaspard Glanz, Me Raphaël Kempf et Ainoha Pascual.

«C'est une excellente nouvelle. Le tribunal a dit et a rappelé que le JLD devait motiver un placement sous contrôle judiciaire. Depuis une semaine, nous ne savions pas les raisons qui avaient conduit le juge des libertés et de la détention à placer Gaspard Glanz sous contrôle judiciaire, a réagi Me Kempf. «Le tribunal correctionnel vient rappeler un principe du droit qui est que tout citoyen qui fait l'objet d'une mesure de justice doit pouvoir en comprendre les raisons», a-t-il ajouté.

Après la décision, le reporter indépendant de 32 ans a annoncé qu'il serait présent le 1er Mai à Paris pour couvrir les manifestations.

12H25

Quelques jours après les annonces d'Emmanuel Macron en réponse à la crise des «gilets jaunes», le gouvernement a commencé à s'atteler lundi au casse-tête de l'application et du financement des mesures, en invitant les parlementaires à se joindre à sa réflexion lors d'un séminaire à Matignon.

10H37

La doctrine du maintien de l'ordre instaurée depuis cinq semaines pour muscler la réponse face aux casseurs va être mise à l'épreuve lors du défilé du 1er Mai à Paris, que «gilets jaunes» et «black blocs» veulent transformer en «capitale de l'émeute». Zone d'interdiction de manifester, contrôles préventifs, unités anti-casseurs plus réactives, commandement unique, utilisation de drônes : depuis l'arrivée du nouveau préfet de police Didier Lallement, les manifestations parisiennes de «gilets jaunes» sont encadrées par un maintien de l'ordre se voulant plus efficace. Le changement de doctrine est intervenu après plusieurs épisodes spectaculaires de violences, dégradations et pillages lors des manifestations.

08H48

Eric Ciotti, député LR, a jugé lundi que le climat, à l'avant-veille des défilés du 1er mai, était «préoccupant et inquiétant», regrettant que les groupuscules d'extrême gauche, notamment les «black blocs», ne soient «pas interdits de manifester».

Le climat est «préoccupant et inquiétant», a affirmé M. Ciotti sur France 2. Mais «je fais confiance aux forces de police et de gendarmerie, beaucoup moins au ministre de l'Intérieur (Christophe Castaner, NDLR) parce que depuis cinq mois, il n'a pas pris les bonnes décisions, il n'a pas donné aux forces de l'ordre les moyens de leur action», a ajouté le député, faisant allusion aux manifestations des «gilets jaunes», chaque samedi depuis le 17 novembre dernier.

Dimanche 28 avril

14h17

Des manifestants gravement blessés par les forces ont annoncé dimanche à Gennevilliers (Hauts-de-seine) se constiuer en collectif et appellent à une grande manifestation nationale à Paris le 26 mai.

Samedi 27 avril

19h06

A 18h, 23.600 gilets jaunes étaient dans les rues en France, selon les autorités, dont 2.600 à Paris.

Les gilets jaunes ont pour leur part comptabilisé «60.132 manifestants minimum» selon un décompte provisoire. La semaine dernière, le ministère avait comptabilisé 27.900 manifestants, dont 9.000 dans la capitale.

18h50

Le dernier carré de gilet jaunes se dispersait samedi en fin d'après-midi à Strasbourg en dépit de quelques incidents sporadiques avec les forces de l'ordre, après une manifestation marquée par 26 interpellations et de «nombreuses dégradations», selon la préfecture du Bas-Rhin.

Parti à 13H00 de la place de l'Etoile, non loin du centre, le cortège de 2.000 manifestants (chiffre de la préfecture) a tenté jusqu'en milieu d'après-midi, sans y parvenir, de rejoindre les institutions européennes.

Les forces de l'ordre lui ont barré la route, en répliquant aux jets de projectiles (pavés, bouteilles...) par des tirs nourris de grenades lacrymogènes, tandis qu'un hélicoptère de la gendarmerie tournoyait inlassablement dans le ciel.

Selon la préfecture, «de nombreuses dégradations ont été constatées (éléments du mobilier urbain détériorés et brûlés, vol de matériel de chantier, etc.)» au cours de la journée.

16h14

Selon le ministère de l'Intérieur, 5.500 personnes ont manifesté en France, dont 2.600 à Paris, à 14 heures. La semaine dernière, ils étaient 9.600 en France, dont 6.700 à Paris.

Dans la capitale, parmi les 2.600 gilets jaunes 2.000 d'entre eux ont manifesté dans le cadre d'un appel de fédérations et unions départementales CGT. La semaine dernière à la même heure, les manifestants étaient 9.600 en France, dont 6.700 à Paris.

14h18

Quelques centaines de gilets jaunes participent à la «marche sur les médias» à Paris.

13h43

«Une marche sur les médias» a été organisée en parallèle de la manifestation au départ du quartier de Montparnasse.

13h30

Un cortège est parti de Montparnasse à la mi-journée et a pris le chemin du boulevard Raspail dans la capitale. Les syndicats battent le pavé aux côtés des gilets jaunes.

Le député LFI des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, se trouve dans le cortège avec le député du Nord, Adrien Quatennens.

13h15

Après Toulouse pour l'acte 23 du mouvement, les regards se sont tournés vers Strasbourg, où plusieurs centaines d'entre eux ont commencé à converger dans le calme à la mi-journée vers la place de l'Etoile, non loin du centre-ville.

A un mois des élections européennes, les organisateurs de cette «manifestation nationale et internationale» espèrent attirer dans la ville siège du Parlement européen des manifestants allemands et belges

Vendredi 26 avril

22H09

Plusieurs milliers de Libyens, dont certains arborant un gilet jaune, ont de nouveau manifesté vendredi sur la place principale de Tripoli pour dénoncer l'offensive militaire du maréchal Khalifa Haftar et la France qu'ils accusent de le soutenir.

Des rassemblements similaires, reprenant le vêtement devenu le symbole d'une contestation lancée en France depuis mi-novembre contre le gouvernement et le président français Emmanuel Macron, s'étaient déjà tenues mardi et vendredi dernier sur l'emblématique place des Martyrs de la capitale libyenne.

20H33

Deux jours après les annonces d'Emmanuel Macron, les «gilets jaunes» battront à nouveau le pavé samedi pour l'acte 24 de leur mouvement, à Strasbourg, où un appel «international» a été lancé, mais aussi à Toulouse ou Paris, avec une fois encore la crainte de débordements.

20H07

Deux couples de «gilets jaunes» habitant dans les Alpes-de-Haute-Provence ont été mis en examen pour «association de malfaiteurs» après une série de sabotages sur les réseaux d'autoroute, de téléphone ou d'énergie dans le sud-est, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

16H56

La préfecture de Saône-et-Loire a interdit l'accès au sommet de la Roche de Solutré pour la journée de samedi afin d'y empêcher une action prévue par le mouvement des «gilets jaunes». Ceux-ci envisageaient de déployer «un gilet jaune géant» sur la célèbre falaise et d'y «créer des 'cordées' pour rappeler à notre gouvernement que le premier de cordée est bloqué si les derniers de cordée ne peuvent avancer», selon un communiqué des organisateurs de l'événement.

14h37



Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a déploré vendredi que les réactions des gilets jaunes aux annonces d'Emmanuel Macron aient été «déjà écrites» avant l'intervention du chef de l'Etat qui s'est adressé «aux Français, pas aux 30.000 manifestants» rassemblés tous les samedis.

14h35

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio après l'incendie qui a détruit la cabane d'un groupe de gilets jaunes dans la nuit de mercredi à jeudi à la sortie de la ville.

Cette cabane faite de palettes avait été construite en début d'année par la poignée de gilets jaunes que compte le mouvement à Ajaccio. La piste d'un incendie volontaire est pour l'instant retenue. «Mais nous n'avons pas d'éléments précis sur l'auteur des faits», a insisté Eric Bouillard, le procureur de la République d'Ajaccio.

12h05

Thierry Paul Valette, issu du collectif des «gilets jaunes citoyens» et qui comptait emmener une liste pour les élections européennes, a jeté l'éponge en appelant les gilets jaunes à s'unir, au lendemain de la conférence d'Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat «a manqué le rendez-vous crucial qu'il avait avec les citoyens (...) De nos cinq mois de mobilisation il n'a rien retenu (...) Aucune réponse politique n'a été apportée», a déploré M. Valette dans un communiqué, en estimant que «le mouvement des +gilets jaunes+ doit donc se maintenir» et «se structurer».

Jeudi 25 avril

20H18

Le préfet du Bas-Rhin a décidé jeudi d'interdire par arrêté «toute manifestation» samedi dans plusieurs endroits de Strasbourg, où un appel à un rassemblement national de «gilets jaunes» a été lancé. «Compte tenu des risques de troubles à l'ordre et à la tranquillité publique, toute manifestation est interdite le samedi 27 avril sur une partie de l'ellipse insulaire (l'île du centre-ville historique de Strasbourg, ndlr), le parvis de la gare, ainsi que les abords des institutions européennes par arrêté préfectoral», a indiqué la préfecture dans un communiqué.

11h27

Emmanuel Macron débutera la conférence de presse, retransmise par les principales chaînes de télévision et de radio, par une déclaration d'une vingtaine de minutes qui «donnera des perspectives et un cap», selon l'Elysée. Puis il entrera dans le détail des mesures en répondant aux questions des journalistes français et étrangers. Il devrait ainsi préciser les conditions de baisses d'impôts pour les classes moyennes, de réindexation des retraites inférieures à 2.000 euros ou la promesse de ne pas fermer d'écoles ou d'hôpitaux jusqu'à la fin du quinquennat.

MERCREDI 24 AVRIL

22H08

La secrétaire d'État à l'Économie Agnès Pannier-Runacher a fait état mercredi d'une nouvelle augmentation de plus d'un millier du nombre de commerçants ayant bénéficié de délais de paiement et de reports de charges sociales ou fiscales à la suite du mouvement social des «gilets jaunes».

Au 28 mars, au total, 8.877 entreprises ont bénéficié de mesures de délais de paiement et de reports de charges sociales, et 1.865 entreprises de mesures de délais de paiement et de reports de charges fiscales, soit «une hausse de plus de 1.000 commerces» en quinze jours, a indiqué Mme Pannier-Runacher au cours d'un point presse après une rencontre avec des associations du secteur.

La secrétaire d'État avait convié dix associations locales de commerçants à Bercy pour un cinquième tour de table depuis le début de l'année, en compagnie d'Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des comptes publics.

17H28

Certains saluent un «premier pas» d'union, d'autres dénoncent un «calcul» opportuniste : en appelant à la création d'une «fédération populaire» après les Européennes, Jean-Luc Mélenchon tente de replacer une France insoumise en difficulté au centre du jeu à gauche.

14h59

Une gilet jaune amiénoise d'une quarantaine d'années a déposé plainte contre X pour violences, affirmant avoir reçu un coup de matraque dans le dos par un policier qui lui a fait perdre connaissance samedi à Paris. «On ne peut pas laisser impuni ce genre de geste. C'est une femme qui ne représente aucun danger dans une manifestation autorisée», s'insurge Me Zineb Abdellatif, qui a déposé plainte mardi, confirmant une information du Courrier picard.

13h30

La direction des hôpitaux publics de Paris a reconnu qu'un fichier nominatif, recensant les blessés pris en charge lors de grands événements, notamment les manifestations de gilets jaunes, avait parfois inclus «de manière inappropriée» des précisions de nature médicale, une pratique qu'elle entend «corriger».

Selon le Canard Enchaîné de mercredi, qui a eu accès à des données issues de ce fichier, certaines des fiches concernées comportent, à la case «commentaire», des précisions sur le type de blessure, comme «Tir flash-ball: plaie arcade», ou «problème au poignet, suite coup de matraque selon le patient».

Le fichier «SI-VIC» (système d'information pour le suivi des victimes), mis en place après les attentats de 2015 pour faciliter l'identification et la prise en charge des victimes, ne comporte sur sa page principale, «aucune ligne qui aurait pour objet ou pour effet de recueillir des informations médicales, a rappelé dans un communiqué la direction de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Cependant, «il apparaît que les onglets "commentaire" de l'application ont pu être utilisés pour mentionner des éléments de nature médicale», de façon «marginale», et «inappropriée», reconnaît la direction.

12h33

Eric Drouet, l'un des leaders du mouvement des Gilets jaunes, a annoncé ce mercredi sur sa page Facebook «La France énervée» vouloir prendre une pause, voire «plus peut être», se disant fatigué notamment en raison des menaces sur sa famille, des insultes, et des «foulards rouges». «Tout n'est pas fini mais là je suis au bout de mes forces», a-t-il indiqué.

01h50

Il assure que rien n'était à lui : un pompier du Val-d'Oise soupçonné d'appartenir aux «Black blocs», interpellé samedi avec des cocktails Molotov et feux d'artifice lors de l'acte 23 des Gilets jaunes, a été condamné mardi à dix mois d'emprisonnement avec sursis. Trois autres hommes arrêtés avec lui ont écopé de peines allant de huit à dix mois avec sursis, là où le parquet réclamait un an avec sursis pour la plupart d'entre eux.

MERCREDI 24 AVRIL

16H30

Une longue conférence de presse à l'Elysée, à l'ancienne, comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy : Emmanuel Macron se livrera pour la toute première fois jeudi à cet exercice typique de la Ve République pour sortir de la crise des «gilets jaunes».

A 18H00 dans la salle des fêtes de l'Elysée, plusieurs centaines de journalistes se retrouveront face au chef de l'Etat en présence de nombreux ministres. Après une introduction, il se prêtera au jeu des questions-réponses sur ses mesures destinées à répondre à la crise des «gilets jaunes» qui ébranle l'exécutif depuis cinq mois.

15H57

Un «gilet jaune» de 52 ans qui avait apposé à l'arrière de son fourgon, en Tarn-et-Garonne, une affiche «flic suicidé, à moitié pardonné, les autres nous mutilent», sera jugé le 12 juillet à Montauban pour «outrage», a-t-on appris mardi de source judiciaire.

Le message, écrit sur fond jaune, a été découvert sur la lunette arrière de la camionnette par des passants, à Caussade. Prévenue, la gendarmerie a placé le propriétaire du véhicule en garde à vue en fin de semaine dernière.

15H22

Plusieurs membres du bureau fondateur du parti «Les Emergents», fondé en janvier par Jacline Mouraud figure des «gilets jaunes», ont annoncé mardi leur démission, mettant notamment en cause «le culte de la personnalité» de la dirigeante.

13H55

Le député LFI Eric Coquerel a condamné mardi les slogans «Suicidez-vous» lancés aux forces de l'ordre samedi à Paris lors de l'acte 23 des «gilets jaunes», tout en estimant que l'"escalade voulue par l'Etat" crée un contexte «pas sain».

«Chaque mouvement de ce type, à un moment donné, suscite des slogans qu'on ne revendique pas par la suite», a-t-il relevé sur Europe 1 en notant que celui de «CRS=SS» en mai 1968 n'était «pas d'une intelligence folle».

12h48

Deux gilets jaunes ayant «tenté de manifester» dimanche soir dans le centre ville du Touquet lors du séjour privé d'Emmanuel Macron seront jugés en août pour attroupement interdit, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer.

Un homme et une femme seront jugés pour «une infraction de participation à un attroupement sans arme après sommation de se disperser», a précisé à l'AFP le procureur de la République Pascal Marconville, confirmant des informations de la presse locale.

Selon le magistrat, une vingtaine de personnes ont «subitement revêtu un gilet jaune et ont tenté de manifester dans le centre ville du Touquet» dimanche soir.

Lundi 22 avril

21h35

Le journaliste Gaspard Glanz, interpellé samedi lors de la manifestation des gilets jaunes, s'est vu remettre lundi une convocation pour être jugé le 18 octobre au tribunal de Paris, a-t-on appris auprès d'un de ses avocats.

Il sera jugé pour «outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique», selon Me Raphaël Kempf et le parquet de Paris. D'ici cette date, il a pour interdiction de paraître à Paris tous les samedis et le 1er mai, conformément aux réquisitions du parquet, a indiqué son avocat.

Sur Twitter, Me Kempf a annoncé qu'il allait «contester» cette décision qui «porte atteinte à la liberté de la presse et à celle de travailler», M. Glanz s'étant spécialisé dans la couverture de mouvements sociaux et notamment de celui des gilets jaunes.

A la tête l'agence Taranis News, le journaliste avait été placé en garde à vue, samedi, après avoir été interpellé place de la République.

15h13

Le parquet de Paris a ouvert une enquête après que des manifestants aient scandé «suicidez-vous» face à des membres des forces de l'ordre lors du 23ème week-end de mobilisation des gilets jaunes à Paris.

14h25

C'est lors d'une manifestation non déclarée à Gare du Nord, samedi, que les forces de l'ordre ont interpellé un groupe d'individus. Parmi eux, un pompier du Val d'Oise dont le sac comportait notamment de quoi faire des cocktails Molotov.

A lire ci-dessous :

11h58

«Il faut que les violences s'arrêtent !», a déclaré Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris Anne Hidalgo, après une nouvelle journée de manifestation des gilets jaunes, marquée par des échauffourées à Paris.

«Les habitants en ont assez (...) Il n'est pas acceptable que des gens crient 'suicidez-vous' à la police place de la République», a déclaré à l'AFP Emmanuel Grégoire. Selon l'adjoint, qui se trouvait dans l'après-midi au centre de veille opérationnelle avec Anne Hidalgo, les dégâts sont de nouveaux «très importants».

«Sur tout le trajet entre Bastille et République en allant vers Goncourt, il y a de la casse de mobilier urbain et les commerces sont très touchés», a-t-il déploré. Les résultats du dispositif de sécurité mis en place «ne sont pas satisfaisants», a-t-il souligné. «On s'étonne du parcours» des deux cortèges de manifestants, qui conduit à l'éparpillement «dans les petites rues» de «petits groupes» que la police «a du mal à appréhender», a-t-il expliqué.

«Si l'idée c'est de protéger les Champs-Elysées pour qu'il y ait des dégâts ailleurs ça ne va pas !», a-t-il insisté. «Il faut que la police adapte son dispositif pour que les fauteurs de trouble soient interpellés. Il faut que la peur change de camp», a-t-il tonné, en dénonçant un «sentiment d'impunité» chez les casseurs.

08H39

Invitée sur CNEWS, Perrine Sallé, la porte-parole du mouvement des Femmes des Forces de l'Ordre en Colère (FFOC) a exprimé son «dégoût» après que certains gilets jaunes aient scandé «suicidez-vous» à des membres des forces de l'ordre, lors de la 23ème journée de mobilisations.

Perrine Sallé sur les « suicidez-vous » scandés aux policiers : « aucun mot pour qualifier mon dégoût, ma haine par rapporte à ce terme » #GiletsJaunes pic.twitter.com/27xwzgTmUR — CNEWS (@CNEWS) 21 avril 2019

DIMANCHE 21 AVRIL

22h14

Plusieurs milliers de «gilets jaunes», selon la préfecture, étaient une nouvelle fois au rendez-vous samedi dans le centre de Toulouse, théâtre en fin d'après-midi d'échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre.

Deux journalistes ont par ailleurs été blessés par «une grenade de désencerclement», selon leur témoignage ou celui de leur employeur.

Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Garonne a dénombré deux blessés «en urgence relative» en début de soirée, mais il était impossible de vérifier s'il s'agissait des deux journalistes.

Elle a fait également état de 17 interpellations, notamment pour des jets de projectiles, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ou outrages.

«Touché par une grenade de désencerclement envoyée en cloche», a twitté Kevin Figuier, photographe et rédacteur indépendant de 27 ans. «J'ai vu la grenade dans les airs et heureusement je me suis tourné sinon je l'aurais reçu en pleine figure», a-t-il dit à l'AFP, indiquant qu'il allait saisir l'IGPN. Il a une plaie au mollet droit et un hématome au dos.

Frédéric Scheiber, journaliste pour Actu Toulouse, a également été blessé.

19h15

Selon le ministère de l'Intérieur, 249 personnes ont été interpellées et 182 manifestants ont été placés en garde à vue en France

18h48

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 27.900 gilets jaunes étaient dans les rues en France, dont 9.000 à Paris, pour cette nouvelle journée de mobilisation.

Des chiffres en hausse. Samedi dernier, 31.100 personnes avaient défilé dans le pays, dont 5.000 dans la capitale, selon des chiffres officiels régulièrement contestés par les «gilets jaunes».

Selon la préfecture de police, 227 personnes ont été interpellées et 20.518 contrôles préventifs ont été menés.

18h30

Alors que l'ordre de dispersion a été donné, il est toujours impossible pour les manifestants de sortir du cortège à Paris.

16h30

A 16h30, 189 personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police. De même, la police a mené 17.567 contrôles préventifs.

16h03

Selon les chiffres de l'Intérieur, il y a 9.600 participants en France pour ce 23e week-end de mobilisation, dont 6.700 à Paris.

Des chiffres en hausse par rapport à la semaine précédente. Samedi dernier, à la même heure, ils étaient 7.500 dans tout le pays, dont 1.300 dans la capitale. Au final, le ministère avait recensé ce jour-là 31.000 manifestants en France, dont 5.000 à Paris, selon des chiffres officiels régulièrement contestés par les manifestants.

15h30

Selon le parquet de Paris, 110 personnes ont été placées en garde à vue dans la capitale, en marge du mouvement des gilets jaunes.

15h

Au total, à ce stade de la journée, 137 personnes ont été interpellées, et 14.044 contrôles préventifs ont été effectués dans la capitale, selon la préfecture de police de Paris.

14h25

Les premiers heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont éclatés en début d'après-midi, notamment autour du boulevard Richard-Lenoir (11e arrondissement). Du mobilier urbain a notamment été incendié.

13h20

Le nombre d'interpellations à Paris grimpe à 126. Par ailleurs, 11.062 contrôles préventifs ont été effectués.

13h02

Cinquante-six personnes ont été placées en garde à vue ce matin à Paris.

12h45

Le cortège parisien se dirige vers la place de la République.

11h59

Emmanuel Macron recevait le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ce samedi midi à l'Élysée, pour faire «un point de situation» sur cette nouvelle journée de mobilisation.

11h00

Soixante-dix personnes avaient été interpellées à Paris ce matin.

10h39

Plusieurs centaines de manifestants défilent dans le secteur de la Gare du Nord, où ils n'ont pas obtenu l'autorisation de manifester.

09h00

Les premiers manifestants se sont réunis ce matin à Bercy. Pour l'instant, ils sont une centaine.

SAMEDI 20 AVRIL

17h57

Emmanuel Macron annoncera jeudi ses réponses au grand débat à 18H00 lors d'une conférence de presse, après l'annulation de son allocution lundi en raison de l'incendie de Notre-Dame, a annoncé vendredi l'Elysée. «Le président de la République s'exprimera à l'issue du Grand débat national et répondra à vos questions lors d'une conférence de presse» au Palais de l'Élysée, précise un communiqué de la présidence

15H25

Un «gilet jaune» blessé le 9 février va déposer vendredi une plainte contre X, soupçonnant un possible fichage «illicite» par l'hôpital parisien l'ayant opéré, a annoncé son avocat à l'AFP.

Ce jour-là, à proximité de l'Assemblée nationale, ce manifestant âgé de 30 ans, Sébastien Maillet, avait eu la main arrachée par une grenade GLI-F4 qui avait explosé. Il avait ensuite été opéré à l'hôpital européen Georges-Pompidou, dans le XVe arrondissement de la capitale.

11h32

Plus de 60.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France samedi 20 avril pour l'acte 23 des gilets jaunes, a annoncé Christophe Castaner, qui affirme que les «casseurs seront à nouveau au rendez-vous».

Selon le ministre, les «casseurs se sont à nouveau donné rendez-vous demain, dans certains villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux et en particulier à Paris». «Leur objectif affiché est clair : reproduire le 16 mars», a poursuivi le ministre en référence à l'acte 20 des gilets jaunes, pendant lequel les Champs-Elysées avaient été l'objet de saccages et de scènes de chaos, entraînant le limogeage du préfet de police de Paris.

Dans la capitale, deux secteurs seront interdits à la manifestation samedi : les Champs-Elysées mais aussi Notre-Dame et ses abords après l'incendie qui a en partie détruit la cathédrale. Présent lors de la conférence de presse, le préfet Lallement a également annoncé avoir interdit deux manifestations, dont le trajet initial prévoyait un départ depuis le secteur de Bercy, dans l'est de la capitale pour rejoindre les Halles ou la place de l'Etoile.

11h28

Un gilet jaune blessé le 9 février va déposer vendredi une plainte contre X, soupçonnant un possible fichage «illicite» par l'hôpital parisien l'ayant opéré, a annoncé son avocat à l'AFP. Ce jour-là, à proximité de l'Assemblée nationale, ce manifestant âgé de 30 ans, Sébastien Maillet, avait eu la main arrachée par une grenade GLI-F4 qui avait explosé. Il avait ensuite été opéré à l'hôpital européen Georges-Pompidou, dans le XVe arrondissement de la capitale.

Sa plainte repose sur un article publié mercredi par la Canard enchaîné. L'hebdomadaire fait état d'un recensement nominatif par les hôpitaux parisiens des personnes blessées lors des manifestations des gilets jaunes, dans un fichier appelé «SI-VIC» (système d'information pour le suivi des victimes), et mis en place après les attentats de 2015 pour faciliter l'identification des victimes d'attaques.