«Affaire Quesada» : le documentaire de C8 promet des révélations

Ce jeudi soir, la société de production de Cyril Hanouna diffusera un documentaire inédit sur le parcours de Christian Quesada, vainqueur de l’émission « Les 12 coups de Midi », actuellement impliqué dans une affaire de pédopornographie et d’agressions sexuelles. «Christian Quesada, du rêve au cauchemar» promet des révélations choc.

Devenu une célébrité après avoir connu la rue, Christian Quesada voit son destin basculer le 27 mars dernier, lorsqu'il est interpellé dans l'Ain. La France découvre alors une autre facette de sa personnalité. La police avait retrouvé chez lui des milliers d’images et de vidéos compromettantes.

Le documentaire contiendrait des révélations inédites selon Gala ainsi que des témoignages accablants. D’après le magazine people, «C8 s’apprêterait à lâcher une bombe».

Dans la bande-annonce du programme, experts et journalistes se sont succédés pour tenter de dresser le portrait de Christian Quesada, actuellement incarcéré pour «corruption de mineurs et possession d’images pédopornographiques».

Des révélations choc

Le documentaire donnera principalement la parole à des victimes présumées de l’homme de 54 ans. Le 16 avril dernier, Mélissa avait témoigné sur le plateau de Touche pas à mon poste : «Je suis allée à côté de lui allongé et là il commence à me faire des bisous sur la bouche. Donc choquée, au bout de cinq minutes je mets ma main devant la bouche et il ose m’enlever la main pour me refaire des bisous. Du coup, sur le coup je me suis mise à pleurer, je me suis retournée à l’opposé de lui.»

Plusieurs autres victimes témoigneront à visage découvert. Le film retracera son enfance de surdoué et sa vie dissolue.