Un taureau s’échappe, 6 personnes blessées dont 2 gendarmes

L’incident s’est produit dimanche durant la féria du Rhony à Vergèze (Gard). Un taureau s’est échappé et a blessé six personnes dont deux gendarmes. L’un des militaires a utilisé son arme et abattu l’animal rapporte Midi Libre.

Une femme a été grièvement blessée. Néanmoins, son pronostic vital n’est pas engagé, précise le quotidien régional.

Imagen del novillo de Blohorn que se escapó en la ciudad francesa de Vergèze, cerca de Nîmes pic.twitter.com/PcDO7F1j3R — Florent Moreau (@florentmoreau17) 12 mai 2019

Deux enquêtes ont été ouvertes par le procureur de la République de Nîmes. La première pour blessures involontaires, la deuxième pour déterminer les conditions dans lesquelles les gendarmes ont utilisé leur arme.

Les enquêteurs devront notamment découvrir les circonstances de la fuite de l’animal.