130 ans de la tour Eiffel : la vieille dame en chiffres

Dominant Paris de toute sa taille, la tour Eiffel affiche des mensurations et des données monumentales.

324 mètres

La hauteur de la tour Eiffel, jusqu’aux antennes situées à son sommet. A noter que sa taille peut varier, d'une vingtaine de centimètres suivant la température, en raison du phénomène physique de la dilatation thermique du fer. Sa largeur à la base est de 125 mètres.

10.100 tonnes

Le poids total du monument. Les charpentes métalliques représentent environ 7.300 tonnes, tandis que la peinture pèse à elle seule 60 tonnes. Une vingtième couche du célèbre «brun tour Eiffel est d'ailleurs en cours d'application, jusqu'en 2021.

20.000 ampoules

Les lumières qui éclairent la tour Eiffel. Elle scintille à chaque début d’heure, durant cinq minutes, de la tombée de la nuit jusqu’à 1h du matin.

7.799 401 francs-or

La somme déboursée pour sa construction. Cela représente aujourd'hui une trentaine de millions d'euros.

1.710 marches

Les escaliers, depuis le niveau du sol jusqu'au sommet. Certains sportifs s'amusent d'ailleurs à les gravir le plus vite possible lors d'une course annuelle, «la Verticale de la tour Eiffel».

15 mètres

La profondeur la plus importante atteinte pour les fondations du monument. Cela concerne les piliers Nord et Ouest. Ceux du Sud et de l'Est ne sont enfouis «qu'à» 10 mètres sous le sol.

797 jours

La durée de sa construction, depuis le début des travaux le 28 janvier 1887 jusqu'à leur fin, le 31 mars 1889. Soit un chantier qui s'est étendu au total sur deux ans, deux mois et cinq jours.

300 millions de personnes

Le nombre total de visiteurs depuis l'ouverture au public de la Dame de fer depuis son inauguration officielle, le 15 mai 1889.