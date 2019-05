Landes : un requin s'invite dans un cours de surf

Un requin a été filmé ce dimanche, sur un bord de plage, à Seignosse, dans le sud des Landes, alors qu’un moniteur de surf donnait un cours à des enfants. Après avoir été partagée sur Facebook pour prévenir les autres surfeurs locaux, la vidéo est devenue virale.

«Quand j’ai vu le requin et l’aileron, j’ai fait des signes aux enfants que j’entraînais. Je ne voulais pas qu’ils paniquent. Puis, une fois à terre et en sécurité, je l’ai filmé. Il ne mesurait pas loin de deux mètres à mon avis», a expliqué Marcelo Nunes, l'auteur de la vidéo, à Sud Ouest.

Interrogés par le quotidien, les spécialistes n'ont pas réussi à déterminer avec précision la taille et l'espèce de l'animal mais il pourrait s'agir d'un requin à peau bleu, se nourrissant habituellement de poissons et calmars, et qui nage la plupart du temps au large.

«Je tiens à rassurer les gens, il n’y a jamais eu d’attaques de requins dans le Golfe de Gascogne», a rappelé Iker Castège, le directeur du Centre de la Mer de Biarritz.