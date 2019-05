Marne : des agriculteurs vont enterrer leur slip pour tester la qualité des sols

«En terre ton slip». Avec un slogan pareil, difficile d’être plus précis. La FDSEA Marne et la chambre d’agriculture du département invitent les producteurs locaux de mettre leurs sous-vêtements sous terre, pour mesurer la qualité des sols.

Si l’opération, lancée cette semaine, parait loufoque, elle s’appuie en réalité sur du bon sens. En mettant leurs slips (en coton biologiques !) sous les champs et les vignes, ceux-ci seront petit à petit attaqués par les organismes et micro-organismes qui s’y trouvent.

Bactéries, champignons ou vers de terres se chargeront de dégrader le textile, et indiqueront ainsi de leur forte présence ou non. Un slip très abîmé après son passage sous terre durant les trois mois de l’opération (du 27 mai au 18 août) montrera que les sols sont riches en biodiversité. Or, celle-ci est extrêmement bénéfique au rendement des champs et des vignes. «C’est une manière très simple devoir comment est son sol, s’il vit ou non», résume Léa Thomas, développeur de projet à la FDSEA Marne, au micro de France 3.

Le but est aussi de montrer que la biodiversité, synonyme de fertilité, est menacée par les pesticides et les labours, pourtant censés augmenter les rendements.

Les slips les plus décomposés seront donc ceux qui rendront leurs propriétaires les plus heureux. Les autres seront alors peut-être plus enclins à laisser faire la nature dans le processus de production de leurs champs ou leurs vignes.

En aparté, et pour finir dans la bonne humeur l’opération, un concours sera organisé pour désigner trois slips gagnants, durant la Foire de Châlons, du 30 août au 9 septembre. Les agriculteurs désignés recevront alors un slip brodé à leur nom.