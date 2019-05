Non, les Parisiens ne sont pas les salariés les plus stressés au travail

De manière surprenante, l’angoisse de la chaise de bureau touche davantage les salariés du Sud-Ouest et la région Centre, selon une étude publiée par le groupe ADP.

En effet, ce rapport, relayé par Le Figaro, révèle que 24 % des habitants du Sud-Ouest et 22 % de ceux du Centre sont touchés par le stress au travail.

Les Parisiens quant à eux, arrivent à la troisième place du podium (20 %). Avec 16 % de stressés, l’Est et le Nord du pays sont relativement épargnés.

Au niveau national, près d’un Français sur cinq est aujourd’hui sujet à de l’anxiété au travail et seulement un sur dix se sent capable d’en parler aux ressources humaines.

La plupart des employés considèrent même que leur situation n'intéresse pas leurs employeurs (31 %) ou bien de façon très superficielle (41 %).

Les secteurs les plus touchés par ce fléau sont la finance (26 %), les arts et la culture (23 %) et l'éducation (22 %). Enfin, l’étude révèle que les Français figurent parmi les plus stressés du continent, derrière l'Allemagne (20%) et la Pologne (25%).