Une jeune femme crée une page Facebook pour retrouver un inconnu croisé dans un train

Le 12 avril dernier, Sandrine rencontre un «bel inconnu» dans le train entre Paris et Nice. Ils échangent des regards, mais elle n'ose pas l'aborder avant qu'il ne descende à Toulon.

Après avoir laissé passer sa chance une première fois, elle décide de se mettre à sa recherche grâce aux réseaux sociaux. Sandrine lance donc une page Facebook pour le retrouver.

Créée au lendemain du coup de foudre, la page s'intitule : «Recherche l'homme du OuiGo 7851 du 12.04.19 descendu à Toulon vers 11h04». Son message a été partagé plus de 5.500 fois et commenté plus de 2.000 fois.

«Tu es grand et mince. Tes cheveux sont châtains, tes yeux verts, je crois, et ta barbe presque blonde, avec des points de blanc», détaille Sandrine, se décrivant elle-même comme la femme «au pull jaune» de 34 ans à qui on en donne «presque dix de moins».

Cinq semaines après leur rencontre, Sandrine garde espoir même si «le temps passe et que le souvenir s'efface». Et d'espérer encore : «s'il pouvait enfin tomber dessus, ce serait super».