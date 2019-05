Manif' des auto-écoles, des taxis et des ambulanciers... Quelles routes éviter ce lundi en région parisienne ?

Le trafic routier est perturbé ce lundi 20 mai en Ile-de-France, en raison de manifestations et d'opérations escargots.

Le site d'informations routières Sytadin enregistrait 415 km de bouchons dans la région à 8h46, un engorgement «inhabituel» et très supérieur à la moyenne d'environ 335 km à la même heure. Cinq syndicats (CGT, FO, Sud, CFDT, Elite) d'auto-écoles, de taxis et d'ambulanciers manifestent en effet contre la réforme du permis de conduire et la loi mobilités.

Des rassemblements ont eu lieu dès 5h du matin en plusieurs points d'Ile-de-France. Puis, neuf cortèges se sont élancés progressivement depuis Torcy (77) à 6h30, les aéroports de Roissy (95) et d'Orly (94) à 7h, la porte de la Villette (19e) à 8h, La Défense et les portes d'Italie, de Clignancourt (18e), d'Auteuil (16e) et de Bagnolet (20e) à 8h30.

En vue de converger vers Paris, les participants roulent au pas et plusieurs opérations escargots sont ainsi menées sur les axes routiers concernés, dont les autoroutes A1, A4 et A6, le périphérique ou encore l'avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92).

Une fois dans le centre de la capitale, les manifestants vont se diriger vers le boulevard Raspail (7e), où ils laisseront leurs véhicules. Ils défileront ensuite à pied, via les rues du Bac et de l’Université, pour aboutir sur la place du Président Herriot, dans le quartier des Invalides. La manifestation devrait ensuite effectuer le chemin inverse, avant la dispersion prévue vers 20h. La préfecture de police de Paris suggère aux automobilistes de «contourner très largement les abords des zones concernées et s'éviter les itinéraires empruntés ainsi que leurs abords».