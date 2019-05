«Fraternité générale» : une nouvelle campagne de clips-portraits pour célébrer celles et ceux qui s'engagent

Le mouvement Fraternité Générale, qui s'est donné pour mission de rassembler les Français autour d'une multitude d'actions solidaires, qu'elles soient sportives, culturelles ou citoyennes, renouvelle sa campagne de clips-portraits pour inciter les citoyens à s'engager.

Intitulée «Celles et Ceux qui s’engagent», celle-ci sera visible à compter du jeudi 16 mai sur les réseaux sociaux et le Web, avant une diffusion sur les antennes, le lundi suivant.

Avec cette série de portraits, qui souligne la diversité des actions et des manières d’agir, Fraternité Générale met en avant des femmes et des hommes, connus ou non du grand public, et qui tous, à travers leurs engagements personnels, se sont emparés de la question de la fraternité.

Car cette notion «est la grande oubliée de notre devise républicaine», explique la productrice Fabienne Servan-Schreiber, à la tête de l'association qui a vu le jour au lendemain des attentats de Paris de 2015, et présidée depuis par le philosophe Abdennour Bidar.

Sept femmes et sept hommes engagés

Pour cette campagne 2019, les thématiques abordées concernent l’écologie, la laïcité, les droits des femmes, les droits LGBT, l’aide aux sans-abris, l’aide aux migrants et aux jeunes étrangers en situation de détresse, l’accès au droit des citoyens handicapés, l’accès à l’emploi pour tous, l’aide et l’accompagnement à la réinsertion.

Pour incarner ces combats, sept femmes et sept hommes de tout âge qui ont fait le choix d’agir pour plus de fraternité et de solidarité. Parmi eux, Arthur Soufflet, qui, du haut de ses 9 ans prouve qu'engagement et détermination n'attendent pas le nombre des années.

Ce petit garçon du Nord vient ainsi en aide aux sans-abris de Cambrai. Pour cela, il peint ses propres toiles abstraites dans le but de les revendre, l'argent récolté servant à acheter des denrées qu'il distribue ensuite aux plus démunis, avec l'aide de ses parents.

Le docteur Ghada HATEM-Gantzer, elle, est gynécologue. Agée de 59 ans, elle est la fondatrice de la désormais célèbre Maison des femmes (MDF), inaugurée en 2016. Cette structure, rattachée au centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) vient en aide aux femmes vulnérables et victimes de violence au sens large.

Francis Vallat dirige, lui, SOS Méditerranée France. Capitaine de vaisseau de réserve, membre de l'Académie de marine, Francis Vallat a passé trente ans à la tête d'un important armateur pétrolier néerlandais. Son engagement commence en 1990 quand il part en campagne contre les navires poubelles. En 2016, un an après la création de SOS Méditerranée, il prend la présidence de l'antenne française de l'association dans un contexte de crise migratoire.

L'objectif est de venir en aide aux personnes traversant la Méditerranée dans le but de rejoindre les côtes françaises à l'aide de son navire. Son action a pu sauver la vie à 30.000 personnes depuis.

Athina Marmorat dirige l'association l'association «Rêv’Elles». Créée en 2013, celle-ci propose des programmes d'aide à l'orientation innovants, à destination des jeunes femmes issues de milieux populaires.

Accompagné de Frédérique Calandra, maire du 20e arrondissement de Paris, Thierry Marx a lancé «Cuisine Mode d’Emploi(s)». Leur constat : en moyenne, 50.000 emplois sont offerts dans la restauration et non pourvus. Autrement dit, les professionnels n’arrivent pas à recruter.

Ces métiers exigeants demandent une formation concrète. Et aujourd’hui, souvent trop longue, trop théorique, trop onéreuse, elle n’est pas toujours adaptée. Pour y remédier «Cuisine Mode d’Emploi(s)» mise donc sur un nouveau mode de formation.

En tout, 11 semaines pour apprendre le métier en condition du réel : une durée approuvée par l’expérience. Une nouvelle approche qui permet de renouveler la formation aux métiers de la restauration, de la boulangerie et du service en salle, secteurs structurellement créateurs d’emplois.

Guillaume CAPELLE cofondateur de l'association SINGA. Née d’un mouvement citoyen, SINGA crée des opportunités d’engagement et de collaboration entre les personnes réfugiées et leur société d’accueil.

Le but : Construire des ponts entre les individus pour le vivre ensemble, l’enrichissement culturel et la création d’emplois, dans une démarche de sensibilisation pour déconstruire les préjugés sur l’asile.