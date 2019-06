Essonne : un policier traîné sur une dizaine de mètres par un automobiliste en fuite

Un policier a été traîné sur une dizaine de mètres par un automobiliste en fuite, dans l'Essone.

Ce dernier a été interpellé dans la nuit du vendredi 31 mai au samedi 1er juin sur la RN7, à proximité d'Athis-Mons.

«Cette nuit à Athis-Mons, les policiers effectuaient un contrôle routier sur la RN7. Le conducteur d'une voiture refusait le contrôle, percutait un des policiers, le traînant sur 10 mètres», a assuré la police du département sur Twitter.

Le fonctionnaire a été blessé à l'épaule et au genou, et souffre de grosses brûlures au bras. Un second policier a été légèrement blessé lors de l'interpellation.

Le fuyard a été interpellé après une course-poursuite de 15 minutes. L'homme qui conduisait sans permis, a été contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants, selon France Info. Il a été placé en garde à vue.