Ile-de-France : un impressionnant incendie a ravagé une usine de produits dangereux

Plusieurs entrepôts, dont une usine de déchets industriels dangereux, ont été touchés par un énorme incendie ce dimanche 2 juin à Saint-Ouen-l'Aumône (95), en région parisienne. Le feu est circonscrit.

Le sinistre a commencé aux alentours de 11h15, dans une zone d'activité de la ville, tandis qu'un large panache de fumée était visible depuis des dizaines de kilomètres à la ronde. Des explosions ont également eu lieu.

L’incendie à Saint Ouen L'aumône se serait propagé dans les locaux d’une usine voisine, spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets dangereux ! pic.twitter.com/TSvJawttCs

Les locaux de l’entreprise Cogetrad, spécialisée dans le traitement des déchets dangereux, ont été touchés par le feu, selon le Huffington Post. Elle s'étend sur une surface de 13.500 m², dont 4.000m² couverts. Les «déchets industriels dangereux» sont par exemple des huiles usagées, des solvants, des batteries, des aérosols ou encore des déchets phytosanitaires.

Des mesures de confinement de la population ont été mises en place par précaution à la demande de la préfecture du Val-d'Oise. Plus d'une centaine de pompiers ont été dépéchés sur place :

#Incendie à Saint-Ouen-l’Aumône : remerciements aux 51 policiers de la @PoliceNat95 , aux 107 pompiers du @SDIS95 appuyés par les @pompiers78 , ainsi qu’aux ingénieurs de la #DRIEE intervenus sur le terrain. Leur action et leur engagement ont été déterminants. pic.twitter.com/xuf8eHvJWT

Le feu a été maîtrisé et l'alerte levée en fin d'après-midi, ont indiqué les autorités :

#Incendie à Saint-Ouen-l’Aumône: le feu est maîtrisé et les mesures de confinement sont levées. Soutien et gratitude aux 5 policiers et au pompier légèrement blessés lors de cette intervention toujours en cours. Merci d’éviter le secteur.

