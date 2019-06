Démission de Laurent Wauquiez : les réactions politiques

La pression était trop forte. Laurent Wauquiez a annoncé dimanche soir au 20 heures de TF1 sa démission de la présidence des Républicains (LR), une semaine après la déroute historique du parti (8,48 % des voix) aux élections européennes. Les premières réactions politiques ne se sont pas fait attendre.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas résisté aux critiques formulées par plusieurs ténors de la formation de droite depuis les européennes du 26 mai, notamment de Gérard Larcher, président du Sénat, de Valérie Pécresse, patronne de la région Ile-de-France ou de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat.

Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, et Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, ont salué cette décision.

Je salue l’élégance et la dignité de Laurent Wauquiez. Cette décision l’honore.

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a quant à elle qualifié cette décision d'«inévitable».

Cette démission de Wauquiez était inévitable.





Nous tendons la main à tous les cadres et électeurs LR patriotes, attachés à la défense de notre identité, à la fin du matraquage fiscal et à la restauration de la grandeur française.





L’alternative à Macron est POSSIBLE ! MLP

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 2, 2019