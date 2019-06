Orages : plus que sept départements du centre-est en alerte orange

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance orange pour les orages samedi après-midi, Météo France ayant levé son alerte pour la Loire et la Haute-Loire.

Celle-ci ne concerne plus que l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie, selon un dernier bulletin diffusé à 16H00.

«Les orages violents avec fortes chutes de grêle, rafales de vent (105 km/h près de Saint-Etienne) et fortes précipitations (souvent 30 mm en une heure) se décalent progressivement vers l'est. L'amélioration est franche par l'ouest», indique le service de prévision.

#VigilanceOrange pour des #orages qui éclateront samedi après-midi vers 14h sur l'est du Massif central et balaieront le centre-est du pays avant la soirée : on attend des #rafales de vent pouvant dépasser 100 km/h, de la #grêle et de fortes averses.

https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/xUiAG6Dsri

— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 14, 2019